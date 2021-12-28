Sokak hayvanlarına geri dönüşüm mucizesi: Sıcacık bir yuva

KKayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, geri dönüşüm malzemelerini sokak hayvanları için sıcak yuvaya dönüştürüyor.

Bir hayvanseverin 2019 yılında, "Dışarıda bir kedimiz var, ona bir kedi barınağı yapabilir miyiz?" isteğini yerine getiren belediye ekipleri, bu yönde yoğun talep alınması üzerine harekete geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla "Sokaktaki değerli dostlarımız için kedi evleri" projesini hayata geçiren ekipler, projeye köpek kulübesi ve kuş yuvalarını da dahil etti.

Yıl içerisinde belediye birimleri tarafından kullanılan malzemelerden arta kalanlar değerlendirilerek, atölyede sokak hayvanları için sıcak yuvalar yapılıyor.