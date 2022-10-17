Stresi anında yok ediyor! Bu bölgeye 5 dakika masaj yaptığınızda pamuk gibi olacaksınız…

Vücudumuzun belli bölgelerine masaj yapmak beynimize uyarı gönderir. Bir bölgeniz ağrıdığında ya da stres altına girdiğinizde belirli noktalara baskı uygulayarak bu ağrı ve stresten hemen kurtulabilirsiniz. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım.
BUZ KULLANIN
Buz kullanmak , vücudunuzun herhangi bir yerindeki ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olan en eski ve en etkili numaralardan biridir. Akut yaralanmaların yanı sıra meydana gelebilecek herhangi bir iltihaplanma ve şişme ile baş etmede yardımcı olabilir. Etkilenenlere buz torbası olarak buz uygulayabilir veya buz banyosu yapabilirsiniz.
KAŞLARINIZIN ORTASINA MASAJ YAPIN
Baskı noktaları,her türlü ağrı ve stresten geçici olarak kurtulmanın iyi bilinen bir yoludur ve bunlardan biri izlenim noktası adı verilen kaşlarımızın arasında bulunur. Bu bölgeye baskı uygulamak veya masaj yapmak, vücudunuzdaki stres ve endişeyi ortadan kaldırmanın harika bir yoludur.
KULAĞA MASAJ YAPIN
Stres ve kaygıyı vücuttan atmak için uyarılabilecek bir diğer basınç noktası kulağınızdadır. Cennet kapısı olarak bilinen bu noktada kulağınıza masaj yapmak ve hafif bir baskı uygulamak stresle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.
YULAF EZMESİ YİYİN
Yulaf, diyetimize dahil etmemiz gereken son derece sağlıklı bir besindir, ancak yulaf ezmesinin bilinmeyen faydalarından biri de rahatlatıcı etkilerdir. Yulaf ezmesi, kan basıncını düşüren çok fazla magnezyum ve potasyum içerir ve ayrıca düzenli olarak yenildiğinde serotonin seviyelerini artırır. Bu sadece rahatlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede sizi daha mutlu eder.