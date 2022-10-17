Stresi anında yok ediyor! Bu bölgeye 5 dakika masaj yaptığınızda pamuk gibi olacaksınız…

Günlük yaşantımızda fazlasıyla strese gireriz. İş, ev, sosyal bir ortamda her gün gergin anlara şahitlik edebiliriz. Hatta bu stres sonucu ataklarda geçirebiliriz. Peki bu stresten nasıl kurtuluruz? İşte 5 dakikada pamuk gibi yapan o yöntem…

Giriş Tarihi: 17.10.2022 16:21 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudumuzun belli bölgelerine masaj yapmak beynimize uyarı gönderir. Bir bölgeniz ağrıdığında ya da stres altına girdiğinizde belirli noktalara baskı uygulayarak bu ağrı ve stresten hemen kurtulabilirsiniz. Gelin nasıl olduğuna birlikte bakalım.

BUZ KULLANIN Buz kullanmak , vücudunuzun herhangi bir yerindeki ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olan en eski ve en etkili numaralardan biridir. Akut yaralanmaların yanı sıra meydana gelebilecek herhangi bir iltihaplanma ve şişme ile baş etmede yardımcı olabilir. Etkilenenlere buz torbası olarak buz uygulayabilir veya buz banyosu yapabilirsiniz.