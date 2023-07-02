Su ısıtıcısındaki biriken kireci söküp atıyor! Bildiğiniz tüm kimyasallardan bile daha etkili…

Uzmanlar, kireç oluşumunu önlemek için su ısıtıcılarının içini ve dışını düzenli olarak temizlemenizi öneriyor.
Temizlemeden önce su ısıtıcısının fişini prizden çekin ve cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
Su ısıtıcınızı temizlerken dıştan başlayın ve her türlü kiri ve bakteriyi temizlemek için sabunlu suyla nemli bir bez kullanın.
Dış tarafını temizledikten sonra, parlak bir görünüm için cihazı yumuşak bir havluyla kurulayın.
Su ısıtıcısının içinde, içeceğinizin tadını etkileyeceği ve genellikle suyunuzda beyaz kireçli parçacıklar bırakacağı için kireç birikintilerini temizlemek önemlidir.
Su ısıtıcınızın kirecini sık sık temizlemek ağızda kalan garip tadı gidererek daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır.
Bunun nasıl yapılacağı konusunda uzmanlar şunları önerdi: "Dış tarafını temizledikten sonra su ısıtıcısının fişini tekrar prize takın ve göstergede üçte birini doldurana kadar cihazı suyla doldurun.
Cihaza sirke ekleyerek su ısıtıcısını en üst seviyeye kadar doldurun. Su ısıtıcısını çalıştırın ve bu karışımı kaynatın. Kaynattıktan sonra, cihazın fişini çekin ve solüsyonu birkaç saat su ısıtıcısında bırakın.
Sirke asidiktir, yani kireç tortusunun yapıldığı kalsiyum karbonatı parçalayabilirler. Bundan sonra ne yapılacağı konusunda uzman, "Solüsyonu dökün ve içini iyice durulayın. Bundan sonra su ısıtıcısını temiz suyla doldurun ve tekrar kaynatın. Son olarak, su ısıtıcısını boşaltın ve suyla iyice durulayın.