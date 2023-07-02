Su ısıtıcısındaki biriken kireci söküp atıyor! Bildiğiniz tüm kimyasallardan bile daha etkili…

Bunun nasıl yapılacağı konusunda uzmanlar şunları önerdi: "Dış tarafını temizledikten sonra su ısıtıcısının fişini tekrar prize takın ve göstergede üçte birini doldurana kadar cihazı suyla doldurun.

Cihaza sirke ekleyerek su ısıtıcısını en üst seviyeye kadar doldurun. Su ısıtıcısını çalıştırın ve bu karışımı kaynatın. Kaynattıktan sonra, cihazın fişini çekin ve solüsyonu birkaç saat su ısıtıcısında bırakın.