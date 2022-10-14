Su ısıtıcısını temizlerken bu hataya düşmeyin! Uzmanından en etkili temizleme yöntemi…

Mutfak aletlerinin temizlenmesi, onların mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bakımının yapılması gerekenlerden mutfak aletlerinden biri de su ısıtıcısıdır. Hiç kimse çay yaparken fincanının dibinde kireçli bir katmak görmek istemez. Bu nedenle su ısıtıcısını temizlemenin en pratik ve etkili yolunu sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:35 PAYLAŞ ABONE OL

Bir su ısıtıcısındaki kireç can sıkıcı olabilir, ancak en iyi sonucu elde etmek için doğal temizlik malzemeleri yerine uygun bir kireç çözücü kullanmanızı önerilmektedir. Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Su ısıtıcınızın verimli çalışmasını sağlamanın en iyi yolu, su ısıtıcısında biriken kireci düzenli olarak temizlemektir. Eğer ısıtıcınız kireçle doluysa, aynı miktarda suyu kaynatmak için daha fazla enerji harcar ve daha fazla vakit alır."

SU ISITICISI NASIL TEMİZLENİR VE KİREÇ NASIL GİDERİLİR? Kireç tortusunu gidermek, su ısıtıcınızı temizlemenin en ideal yoludur. Uzmanlar ayda birkaç kez kireç çözücü kullanılmasını öneriyor ancak, bulunduğunuz bölgedeki suyun sertliğine bağlı olarak daha sık yapmanız da gerekebilmektedir. Bazı temizlik uzmanları, kireç birikimini çözmek için limon veya beyaz sirke kullanılmasını öneriyor. Bu yöntem işe yarasa da, kireç çözücü kullanmak daha etkili sonuçlar vermektedir.