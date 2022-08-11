Sütü buzdolabı kapağından hemen çıkarın! Nelere sebep olduğuna inanamayacaksınız...

Buzdolabı, gıda muhafazası konusunda en önemli teknolojik adımlardan biriydi. Fakat buna rağmen buzdolabının doğru olmayan kullanımı, istediğiniz performansı elde edememenize neden olabilir. Daha çabuk bozulan gıdalar, soğutma performansı düşmüş bir buzdolabı veya doğru bölümde doğru gıdanın saklanmaması gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:39 PAYLAŞ ABONE OL

Buzdolabının düzenli olarak bakımını yapmak, yiyecek israfını en aza indirmeyi sağlar. Gıda israfını azaltmak ve yiyecekleri güvenli şekilde saklamak için düzenli ve temiz bir buzdolabı düzenine ihtiyaç şarttır. Uzun süre temizlenmeyen buzdolabı, bakteri üretimine neden olabileceği gibi yiyeceklerdeki bakteri ortamını da artırarak gıda zehirlenmesine neden olabilir. Öncelikle buzdolabını veya derin dondurucuyu evinizde koyacağınız yerin büyüklüğüne göre seçmeniz gerekir. Böylece doğru boyuttaki bir buzdolabını daha iyi organize edebilirsiniz. Sahip olduğunuz alan, buzdolabında gıda depolamayı da doğrudan etkiler.

"İÇ BÖLÜMLER DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ" Düzenlemeye başlamadan önce buzdolabı, öncelikle derinlemesine temizlenmelidir. Her çekmece ve bölme, sıvı bulaşık deterjanı ile yıkanabilir ve kenarda kalmış, kir birikmiş köşeler için tek seferlik kullanılabilecek bir diş fırçası ile temizlenebilir. Bakterilerin çoğalmasını engellemek için ise, iç bölümleri kullanım yoğunluğuna göre her üç veya altı ay aralığında temizlenmesi gerekir. Buzdolabının iç bölümünde gıdaları muhafaza etmek için ayrı tepsiler ve sepetler kullanmak, daha düzenli ve temiz bir buzdolabı oluşturmanızı sağlar. Örneğin; buzdolabının kapı bölümünde süt bulundurmak, fazla ağırlık yapmasının yanı sıra her açıp kapamada daha fazla ısı değişimine maruz kalacağı için bozulmayı tetikleyebilir. Çiğ etlerinizi bir arada tutabilmek için ayrı bir tepsi şeklinde organizatör kullanabilirsiniz. Soslarınız için ise içine sığabilecekleri bir sepet ile bir rafın ufak bir bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca meyve suyu gibi sıvı içeren gıdaların alt raflarda saklanması gerekir. Böylece herhangi bir damlama ve alt raflardaki yiyeceklere akma gibi sorunların önüne geçilebilir. Buzdolabının üst rafları ise yemeye hazır yiyecekler için kullanılır. Yoğurt, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri ise orta raflarda saklanabilir.