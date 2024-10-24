Tahta kaşıkçısı İhsan usta ata mesleğini devam ettiriyor! Hem zanaatını yapıyor hem de türkü söylüyor...

İhsan Çelik, Kore gazisi babası Osman Çelik'ten tahta kaşık yapmayı öğrendi. Kentte yaklaşık olarak 30 yıl orman söndürme görevlisi olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra ise babasından yadigar tahta kaşık ustalığını yaşatmaya devam ediyor.

Çelik, ilerlemiş yaşına rağmen her gün dağdan topladığı odun parçalarını standına getirerek bin bir zahmetle işliyor. Zanaatını yaparken bir yandan da türkü söyleyen Çelik, turistlerin meraklı bakışları altında odun parçalarını işleyerek çeşitli ebatlarda kaşığa dönüştürüyor.

Çelik, günde 2 tane yapabildiği el emeği göz nuru tahta kaşıkları turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de ata mesleğini yaşatıyor.

BU HOBİ BENİM İÇİN TUTKUYA DÖNÜŞTÜ

İhsan Çelik, Kore gazisi babasını tahta kaşık yaparken izleyerek büyüdüğünü söyledi.

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için kendisinin de tahta kaşık yapmaya başladığını belirten Çelik, "Adam Kayalar'ın önünde çok güzel bir manzarada tahta kaşıkları üretiyorum. Bu hobi benim için tutkuya dönüştü. Çok zahmetli ince işçilik isteyen bir iş ama seviyorum. Hem kültürümüzü turistlere tanıtıyorum hem de ata mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Ömrünün orman yangınlarıyla mücadeleyle geçtiğini kaydeden Çelik, "Helikopterde de görev yaptım. Orman köyünde yaşadığım için ormanlara çocukluğumuzdan itibaren zaten sahip çıkıyorduk. Yıllarca orman yangınlarını söndürmek için çaba sarf ettim. Emekli olmama rağmen yine ormanlara göz kulak oluyorum. Bulunduğumuz bölge hakim bir mevkide olduğu için en küçük bir dumanı bildiriyorum." diye konuştu.