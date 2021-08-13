Tam bir bakteri yuvası! İşte daha fazla temizlemeniz gereken o eşya

Temizliği seven insanlar, en ufak bir ihmalde her şeyi tekrar lekesiz yapmak için süngerlerini ve sabunlarını çıkarmaya hazırlar. Ancak bu konuda biraz daha rahat olan ve küçük detaylar hakkında endişelenmeyen başkaları da var. İşte buradaki en önemli ayrıntı, hangi eşyaların ne sıklıkta temizlenmesi gerektiği ile ilgili.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.08.2021 10:10

Temizliğin sırrı, çevremizin bakımını gerçekleştirme sıklığımızda yatmaktadır. Bu şekilde, zamanımızı ayarlamamıza yardımcı olan ve her şeyin her zaman pırıl pırıl temiz olmasına izin veren alışkanlıklar geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken aslında gerektiğinden az temizlediğimiz eşyalar da var mı? İşte daha sık temizlenmesi gereken o ürünler…

KESME TAHTASI Kesme tahtalarının her mutfağın olmazsa olmazı olduğunun farkındayız. Ancak, dikkatli bir şekilde temizlenmezse, hemen hemen her şeyi hazırlamaya alışkın oldukları için ailenizin sağlığını riske atabilirler. Her besin grubu için bir tane (meyve ve sebzeler için bir, etler için bir tane vb.) kullanabilmeniz için farklı tipte kesme tahtalarına sahip olmanız önerilir. Bir sonraki öğün için taze yiyecekleri kirletebilecek yiyecek artıklarını temizlemek için kullandıktan sonra tümü antibakteriyel deterjan ve sıcak su ile temizlenmelidir. Mikroorganizmaların çoğalmasını destekleyen nemden kaçınmak için onları çok iyi kurutmak da önemlidir. Ancak bu tür "yüzeysel" temizliğe ek olarak, yüzeyde kalan tüm bakterilerden gerçekten kurtulduğunuzdan emin olmak için çok daha kapsamlı bir dezenfeksiyon rutini uygulamak da önemlidir. Bunun için limon ve tuzla yıkanması tavsiye edilir. Bu bileşenlerin her ikisinin de kesme tahtası üzerinde en az 5 dakika etki etmesine izin verilmelidir. Daha sonra kağıt havlu kullanarak bunları çıkarabilirsiniz. Temizliği zorlaştıran kusurları veya çatlakları olduğunu gördüğünüzde tahtaları değiştirmeyi unutmayın.

HAVLULAR Tüm havlular, özellikle duştan sonra kullandığınız havlular, onları kullanma şeklimiz nedeniyle çok fazla bakteri, ter ve ölü deri barındırır. Üstelik, her kullanımdan sonra tamamen kuruduklarından emin olmazsak, mikropların gelişmesi için mükemmel bir ekosistem haline gelebilirler. Bu nedenle, havluları 2 günde bir değiştirmemiz ve tercihen yüksek sıcaklıkta, kumaşa nüfuz etmek ve bakterileri yok etmek için aktif oksijen içeren bir deterjan kullanarak hemen yıkamamız şiddetle tavsiye edilir. Normal giysilerle karıştırılmaması da önerilir.

ÇARŞAFLAR Çarşaflar, uyku sırasında cilt tarafından salınan teri ve yağları emer. Sadece bu değil, aynı zamanda odanın etrafında yüzen tozun bir kısmını da yakalarlar. Bu kepek ve sivilcelerin ortaya çıkması için mükemmel bir karışımdır. Çarşaflarınızı haftada bir kez değiştirmek veya yıkamak, yatağı temiz tutmanın ve cildinizi ve saçınızı etkileyebilecek mikroorganizmalardan uzak tutmanın en etkili yoludur.

BULAŞIK SÜNGERİ Tipik olarak, yiyeceklerin saklandığı veya hazırlandığı alanlar, evinizdeki diğer yerlerden daha fazla bakteri üreme alanına sahiptir. Bu ilk başta garip görünse de, bilim adamlarının süngerlerin ve bulaşık bezlerinin %75'inden fazlasının Salmonella veya E. coli gibi bulaşıcı ajanların izlerini potansiyel olarak içerebileceğini keşfettiğini düşünmek isteyebilirsiniz. İyi haber şu ki, bu sorunu çözmek için herhangi bir özel tedaviye ihtiyacınız yok. Süngerleri yaklaşık 2 dakika kaynar suda ıslatmak veya gün aşırı henüz ıslakken 2 dakika mikrodalgaya koymak, yeterlidir. Bu, yüzeylerinde bulabileceğiniz bakterilerden kurtulmak için yeterlidir. Süngerler eskimeye başladığında, daha fazla bakteri barındırmamaları için onları değiştirmek önemlidir. Mutfak havluları ile ilgili olarak, çiğ ete dokunmadığınız sürece haftalık olarak yıkamanız önerilir. Bu durumda hemen yıkanmaları gerekir.

YASTIKLAR Nifty Cleaning Services'in temizlik sorumlusu ve uzmanı Natalie Barret'e göre yastıklar her 3 ila 6 ayda bir yıkanmalıdır. Her kişinin ter tipine ve miktarına bağlı olarak, yılda en az iki kez yıkanması önerilir, ancak özel durumlarda, örneğin gece çok terliyorsanız, daha sık temizlik gerekebilir. Sertifikalı bir uyku bilimi eğitmeni ve SleepingOcean'ın kurucusu Alex Savy, yastıkların ter, ölü deri, toz ve mikrop taşıdığını açıklıyor. Toz akarlarını çekmelerinin nedeni bu ve diğer faktörlerdir, bu da orayı üremeleri için en iyi yer haline getirir. Bunlar da potansiyel olarak alerjilere, sulu veya kaşıntılı gözlere, döküntülere ve hatta astım riskinde artışa neden olabilir.

BUZDOLABI Buzdolabı, bir tür küçük ekosistem olarak anlaşılabilecek şeyleri paylaşan her türlü yiyeceği barındırır. Bu nedenle, buzdolabında çapraz bulaşmayı önlemek ve ikinci olarak her şeyi temiz tutmak için yiyecekleri türüne göre düzenlemek son derece önemlidir. Alanı sterilize etmek için yılda 4 kez kapsamlı bir temizlik ve haftada bir bakımın yeterli olduğu tahmin edilmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ Bir çalışmada, geleneksel çamaşır makinelerinin, çok sayıda farklı mikrop barındırmaktan muaf olmadığı fark edildi. Bu durum, kötüleşebilen güçlü bir bileşik olduğu için sorun yaratan bir durum haline gelebilir. Bu nedenle haftada bir, hatta haftada iki kez sadece su ve bir bardak çamaşır suyu ile boş bir döngü yapılması tavsiye edilir. Çamaşır makinesinin özel bir mikrop öldürücü döngüsü varsa, üreticinin talimatlarına uyulmalıdır.

BUZDOLABI LASTİKLERİ Bu genellikle buzdolabınızı temizlerken unutulabilen bir aksesuardır. Ancak, söz konusu cihazdan en fazla nemi ve kiri barındırdığı için bu büyük bir hata olabilir. Bu alan, hermetik contanın kaçmasını engelleyerek buzdolabının içindeki soğuğu muhafaza etmesini sağlar. Ancak düzenli bir temizlik yapmamak, yiyeceklerin depolanmasını etkileyebilir ve zamanından önce bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle buzdolabınızın lastiğini yılda iki kez sünger, su ve bulaşık deterjanı karışımıyla temizlemeniz önerilir.

MAKYAJ ÇANTALARI Aston Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 10 makyaj çantasından 9'unun potansiyel olarak ölümcül bakterilere sahip olduğunu buldu. Aslında, bu çalışma, ürünler göz veya ağız yakınında kullanılırsa cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olabilecek bakterileri bulduklarını kanıtlamayı başardı. Bu nedenle makyaj çantanızı her zaman düzenli tutmanız ve düzenli olarak temizlemeniz son derece önemlidir. Örneğin, Amerikan Dermatoloji Akademisi, cildi korumak ve yüzün bakteri ve mantarlara maruz kalmasını önlemek için her 7 ila 10 günde bir makyaj fırçalarının yıkanmasını önerir.