Tam bir bakteri yuvası! İşte daha fazla temizlemeniz gereken o eşya

Temizliğin sırrı, çevremizin bakımını gerçekleştirme sıklığımızda yatmaktadır. Bu şekilde, zamanımızı ayarlamamıza yardımcı olan ve her şeyin her zaman pırıl pırıl temiz olmasına izin veren alışkanlıklar geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken aslında gerektiğinden az temizlediğimiz eşyalar da var mı? İşte daha sık temizlenmesi gereken o ürünler…

Kesme tahtalarının her mutfağın olmazsa olmazı olduğunun farkındayız. Ancak, dikkatli bir şekilde temizlenmezse, hemen hemen her şeyi hazırlamaya alışkın oldukları için ailenizin sağlığını riske atabilirler. Her besin grubu için bir tane (meyve ve sebzeler için bir, etler için bir tane vb.) kullanabilmeniz için farklı tipte kesme tahtalarına sahip olmanız önerilir. Bir sonraki öğün için taze yiyecekleri kirletebilecek yiyecek artıklarını temizlemek için kullandıktan sonra tümü antibakteriyel deterjan ve sıcak su ile temizlenmelidir. Mikroorganizmaların çoğalmasını destekleyen nemden kaçınmak için onları çok iyi kurutmak da önemlidir.

Nifty Cleaning Services'in temizlik sorumlusu ve uzmanı Natalie Barret'e göre yastıklar her 3 ila 6 ayda bir yıkanmalıdır. Her kişinin ter tipine ve miktarına bağlı olarak, yılda en az iki kez yıkanması önerilir, ancak özel durumlarda, örneğin gece çok terliyorsanız, daha sık temizlik gerekebilir.

Buzdolabı, bir tür küçük ekosistem olarak anlaşılabilecek şeyleri paylaşan her türlü yiyeceği barındırır. Bu nedenle, buzdolabında çapraz bulaşmayı önlemek ve ikinci olarak her şeyi temiz tutmak için yiyecekleri türüne göre düzenlemek son derece önemlidir. Alanı sterilize etmek için yılda 4 kez kapsamlı bir temizlik ve haftada bir bakımın yeterli olduğu tahmin edilmektedir.

Aston Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, 10 makyaj çantasından 9'unun potansiyel olarak ölümcül bakterilere sahip olduğunu buldu. Aslında, bu çalışma, ürünler göz veya ağız yakınında kullanılırsa cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olabilecek bakterileri bulduklarını kanıtlamayı başardı. Bu nedenle makyaj çantanızı her zaman düzenli tutmanız ve düzenli olarak temizlemeniz son derece önemlidir. Örneğin, Amerikan Dermatoloji Akademisi, cildi korumak ve yüzün bakteri ve mantarlara maruz kalmasını önlemek için her 7 ila 10 günde bir makyaj fırçalarının yıkanmasını önerir.

CEP TELEFONU VE ANAHTARLAR

Bu kusursuz aksesuarlar gittiğiniz her yerde size eşlik ediyor. Ancak genellikle çeşitli yüzeylerde durduklarını ve başkalarının bunları kullanması ve onlara dokunması bile normal olduğunu unutmayın. Yani her seferinde ellerinizi yıkamayacağınız için ellerinizi mikrop taşıyıcısı haline getirirler ve zamanında temizlemeden tüm bu maddeler yüzünüz ve ağzınız da dahil olmak üzere dokundukları her yere bulaşır. Bu nedenle bu ürünler, günde en az bir kez veya her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.