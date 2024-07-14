Tam kıvamında aşure tarifi! Kararmadan tüm malzemelerin pişmesini sağlıyor...

Aşure zamanının gelişiyle birlikte evde kazanlar da kaynamaya başladı. İslam kültüründe önemli bir yeri olan aşure ünü hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. Pişirmesi zahmetli ancak tadı mükemmel olan o tarifi İdil Çimrin sizler için anlattı...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz. Malum, aşure zamanı geldi çattı, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. İslam kültüründe önemli bir yeri ve kıymeti olan bir gündür. Asırlardır eski gelenek devam ediyor, ocaklarda aşure kaynatılıyor. İslam dinine göre, aşure tatlısı için para harcamak büyük sevaptır. Yapılışı zahmetli, tadı mükemmel aşurenin içinde onlarca ayrı malzeme var; hem ortak bir lezzet yaratıyorlar, hem de kendi farklılıklarını muhafaza ediyorlar.







ORTAYA NASIL ÇIKTI?

Aşure geleneği, asırlar öncesinden geliyor. Rivayete göre; Nuh Peygamber ve ona inananlar, tufandan kurtulduktan sonra karaya oturan gemilerinde kalan yiyecekleri bir araya toplayıp bir yemek pişirir. Buna da aşure adı verilir. Aşure, Arapça bir kelimedir. 10'uncu manasına gelir. Çok eskiden beri yapılan aşure aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilir, aşure testisi adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırmış.