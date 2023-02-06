Tamamen bembeyaz derzler! Zorlu kirleri dakikalar içinde bu karışımla sökün…

Derzleri beyazlatmak oldukça karmaşıktır ve düzgün şekilde sık sık temizlenmezse kirler bu alana yapışır. Her ne kadar beyazlatılmaları zor olsa da önereceğimiz bu yöntemler sayesinde oldukça kolaylaşacaktır.
ZEMİNDEKİ SİYAH DERZLERİ NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?
Zeminin güzelliğini ve beyazlığını geri getirmek, aynı zamanda bakterilerin çoğalmasını önlemek biraz ürkütücü bir iş olarak görülebilir. Zemin derzlerinizi temizlemek ve pırıl pırıl yapmak için bu tekniklerden dilediğinizi deneyebilirsiniz.
TEMİZLİK İŞE YARAMAZSA HARÇ KULLANABİLİRSİNİZ
Tüm yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa, derzleri harçla beyazlatmak da bir çare olabilir. Harç, sert ve çok etkili bir alternatif olmasına rağmen, uygulanmasının biraz zor olabilir. Bu nedenle lekenin çıkarılması imkansızsa ve bozulma aşırı ise uygulanmalıdır.
Ancak, zemin yeni kadar iyi olacak ve buna değecektir. İzlenecek adımlar şunlardır:
ÇÖZÜM OLARAK ÇAMAŞIR SUYU
Gerçekten de, çamaşır suyu benzeri görülmemiş bir ağartıcı ve dezenfektandır. Evdeki lekelerin, küfün, yağın, mikropların ve bakterilerin derinlemesine temizlenmesi ve çıkarılması için neredeyse vazgeçilmezdir. Ancak, güçlü bir kokusu olduğu ve çok aşındırıcı olduğu için özellikle dikkat gösterilmelidir. Kendinizi korumak için eldiven ve maske takmayı unutmayın, cilt veya göz ile temasından kaçının.
KARBONAT DA BİR ÇÖZÜM OLABİLİR
İnanması zor olsa da, banyo ve mutfak da dahil olmak üzere çeşitli odalardaki fayanslar ve bunların derzleri olmak üzere birçok alanı temizlemek için mükemmel bir yardımcıdır. Etkisini sıcak su ile birleştirerek yapışan kirlerin nasıl çözüldüğünü, leke ve mikroplardan arındığını fark edebilirsiniz.
ÇEVRE DOSTU BİR SEÇENEK OLARAK BEYAZ SİRKE
Banyo ve mutfakların birlikte temizliğinde yaygın olarak kullanılan beyaz sirke güçlü bir temizleyici olmasının yanı sıra harika bir ekolojik dezenfektandır. Bu nedenle kimyasal ürün kullanmaktan kaçındınanlar için idealdir. Zemin derzlerini temizlerken sirke kullanmak için prosedür şu şekildedir:
Not: Daha da etkili sonuçlar için, daha güçlü bir kir alma kombinasyonu oluşturmak için karbonat ve sirkeyi birleştirebilirsiniz.
Evinizdeki seramik karo zeminlerin derzleri ve süpürgelikleri için bu temizleme yöntemlerinden herhangi birini deneyebilir ve tüm kirleri ve lekeleri çıkarabilirsiniz. Zemini haftada en az bir kez temizlemeyi unutmayın, böylece oluklarda çok fazla kir birikmez.