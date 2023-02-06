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Tamamen bembeyaz derzler! Zorlu kirleri dakikalar içinde bu karışımla sökün…

Zeminin düzgün temizlenmesi ve ilk günkü parlaklığını koruması, yoğun kullanıldığında ulaşılması zor bir hedef olabilir. Zaman geçtikçe zeminin birleşim yerlerinde lekelerin ve kirlerin birikmesi bir sır değildir. Bu da demek oluyor ki zemini ne kadar temizlik ürünleri ile temizlesek de istediğimiz gibi kusursuz olabilir.

Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:53
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Tamamen bembeyaz derzler! Zorlu kirleri dakikalar içinde bu karışımla sökün…

Derzleri beyazlatmak oldukça karmaşıktır ve düzgün şekilde sık sık temizlenmezse kirler bu alana yapışır. Her ne kadar beyazlatılmaları zor olsa da önereceğimiz bu yöntemler sayesinde oldukça kolaylaşacaktır.

ZEMİNDEKİ SİYAH DERZLERİ NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?

Zeminin güzelliğini ve beyazlığını geri getirmek, aynı zamanda bakterilerin çoğalmasını önlemek biraz ürkütücü bir iş olarak görülebilir. Zemin derzlerinizi temizlemek ve pırıl pırıl yapmak için bu tekniklerden dilediğinizi deneyebilirsiniz.

TEMİZLİK İŞE YARAMAZSA HARÇ KULLANABİLİRSİNİZ

Tüm yöntemleri denediyseniz ve hiçbiri işe yaramadıysa, derzleri harçla beyazlatmak da bir çare olabilir. Harç, sert ve çok etkili bir alternatif olmasına rağmen, uygulanmasının biraz zor olabilir. Bu nedenle lekenin çıkarılması imkansızsa ve bozulma aşırı ise uygulanmalıdır.

Ancak, zemin yeni kadar iyi olacak ve buna değecektir. İzlenecek adımlar şunlardır:

  • Küçük bir keski kullanarak (ve fayanslara zarar vermemeye çok dikkat ederek) eski harcı derzlerden çıkarın.
  • Bir fırça ve kürekle derzlerden harcı çıkarırken oluşan kalıntı ve tozu toplayın.
  • Ürün ambalajı üzerindeki üreticinin talimatlarına göre harç karıştırma işlemini gerçekleştirin.
  • Spatula ile derzlerin üzerine bir kat sürüp bir saat bekletin.
  • Fayansları temizlemek için nemli bir sünger ve dezenfektanla durulayın.
  • Son olarak, derzlerin üzerine koruyucu bir dolgu macunu sürün. Bu isteğe bağlı bir adım olsa da, harç daha uzun süre dayanacak ve daha az kirli görünecektir.

ÇÖZÜM OLARAK ÇAMAŞIR SUYU

Gerçekten de, çamaşır suyu benzeri görülmemiş bir ağartıcı ve dezenfektandır. Evdeki lekelerin, küfün, yağın, mikropların ve bakterilerin derinlemesine temizlenmesi ve çıkarılması için neredeyse vazgeçilmezdir. Ancak, güçlü bir kokusu olduğu ve çok aşındırıcı olduğu için özellikle dikkat gösterilmelidir. Kendinizi korumak için eldiven ve maske takmayı unutmayın, cilt veya göz ile temasından kaçının.

  • 1 litre suda 30 ml çamaşır suyu çözün.
  • Karışımı bir sprey kabına koyun veya sıvıyı bir süngerle doğrudan derzlere uygulayın.
  • Bir diş fırçası veya elbise fırçası ile ovun.
  • Etki etmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
  • Son olarak su ve dezenfektan ile yıkayın ve kurulayın.
  • Uyarı, tehlikelidir! Amonyağı asla ağartıcı ile karıştırmayın, agresif bir toksik reaksiyon oluşturur.

KARBONAT DA BİR ÇÖZÜM OLABİLİR

İnanması zor olsa da, banyo ve mutfak da dahil olmak üzere çeşitli odalardaki fayanslar ve bunların derzleri olmak üzere birçok alanı temizlemek için mükemmel bir yardımcıdır. Etkisini sıcak su ile birleştirerek yapışan kirlerin nasıl çözüldüğünü, leke ve mikroplardan arındığını fark edebilirsiniz.

  • Zemin derzlerini ve duvarları karbonat ile temizlemenin aşamaları şunlardır:
  • Ellerinizi çok amaçlı eldivenlerle koruyun.
  • Yüzeyi bol sıcak su ile ıslatıp ovun ve olukların arasına bol miktarda karbonat ekleyin.
  • Bir diş fırçası, elbise fırçası veya süngerle, kir çıkana kadar derzleri kuvvetlice ovun.
  • Yüzeydeki tortuları ılık suya batırılmış bir bulaşık süngeri ile temizleyin.
  • Son olarak, tüm alanı yumuşak bir bezle kurulayın.

ÇEVRE DOSTU BİR SEÇENEK OLARAK BEYAZ SİRKE

Banyo ve mutfakların birlikte temizliğinde yaygın olarak kullanılan beyaz sirke güçlü bir temizleyici olmasının yanı sıra harika bir ekolojik dezenfektandır. Bu nedenle kimyasal ürün kullanmaktan kaçındınanlar için idealdir. Zemin derzlerini temizlerken sirke kullanmak için prosedür şu şekildedir:

  • Yarım bardak ılık su ile 250 ml beyaz sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın.
  • Karışımı karoların veya seramiklerin oluklarına püskürtün ve 15 ila 20 dakika etki etmesini bekleyin.
  • Eklemleri bir diş fırçası veya süngerle kuvvetlice ovun.
  • Son olarak sıcak su ve deterjanla yıkayın ve bir bezle iyice kurulayın.

Not: Daha da etkili sonuçlar için, daha güçlü bir kir alma kombinasyonu oluşturmak için karbonat ve sirkeyi birleştirebilirsiniz.

Evinizdeki seramik karo zeminlerin derzleri ve süpürgelikleri için bu temizleme yöntemlerinden herhangi birini deneyebilir ve tüm kirleri ve lekeleri çıkarabilirsiniz. Zemini haftada en az bir kez temizlemeyi unutmayın, böylece oluklarda çok fazla kir birikmez.

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