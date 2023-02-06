Tamamen bembeyaz derzler! Zorlu kirleri dakikalar içinde bu karışımla sökün…

ÇEVRE DOSTU BİR SEÇENEK OLARAK BEYAZ SİRKE

Banyo ve mutfakların birlikte temizliğinde yaygın olarak kullanılan beyaz sirke güçlü bir temizleyici olmasının yanı sıra harika bir ekolojik dezenfektandır. Bu nedenle kimyasal ürün kullanmaktan kaçındınanlar için idealdir. Zemin derzlerini temizlerken sirke kullanmak için prosedür şu şekildedir:

Yarım bardak ılık su ile 250 ml beyaz sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın.

Karışımı karoların veya seramiklerin oluklarına püskürtün ve 15 ila 20 dakika etki etmesini bekleyin.

Eklemleri bir diş fırçası veya süngerle kuvvetlice ovun.

Son olarak sıcak su ve deterjanla yıkayın ve bir bezle iyice kurulayın.

Not: Daha da etkili sonuçlar için, daha güçlü bir kir alma kombinasyonu oluşturmak için karbonat ve sirkeyi birleştirebilirsiniz.