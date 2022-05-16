Tarzınızı baştan yaratıyor! Sadece iki aksesuar yeter...

Kıyafetlere fazla odaklandığımızda birkaç ayrıntıyı unutmak da muhtemel hale geliyor. Fakat tarzı bütün hale getiren en önemli şeyler; o ufak detaylar. Peki günlük olarak basit bu detaylar neler? İşte cevabı…
MİNİMAL BİR İNCİ KOLYE
İnci, her ne kadar zarif bir görüntüye sahip olsa da yoğu inci dizilimine sahip, doğru olmayan kullanım sizi olduğunuzdan "yaşlı" bir tarza sahipmiş gibi gösterebilir. Bu nedenle doğru inci tercihi yapmak önemlidir. Modern seçenekler arasında minimal bir inci kolye tasarımı hem çok şık hem de zarif bir görünüme kavuşturabilir.
SAAT
Saat hem kullanışlı hem de tarzınızı tamamlayan bir aksesuar olarak oldukça güçlü bir seçenektir. Uzmanlara göre bu yıl, şeffaf ve bilekte birkaç kez dolaşan uzun kayışlı saatler moda olarak değerlendiriliyor. Üstelik her kıyafet ve her tarz için kendisine yer bulabilen saatler arasında doğru tercihi yapabilmek için nötr renkli kayışlara sahip saatler arasından tercih yapabilirsiniz.
İPEK EŞARP
Eşarplar her ne kadar "yaşlıymış" gibi bir görünüm sunsa da aslında doğru kullanıldığında tarzınızda büyük bir değişim yaratabilir. Örneğin; saçınıza veya bileğinize bağladığınız ipek bir eşarp, oldukça farklı bir etki yaratabilir. Eğer boynunuza bağlayacaksınız saç ve göz renginizle uyumlu bir renk tercih etmeye dikkat edin.
LEOPAR VE YILAN DERİSİ GİBİ HAYVAN BASKILI GİYSİLER
Uzmanlara göre son yıllarda yeniden moda haline gelen hayvan derisi görünümündeki ürünler, yanlış kullanıldığında oldukça kötü hale gelebilir. Cesur ve eğlenceli bir görünüm sunsa da yoğun kullanımda yalnızca daha basit bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle bu ürünleri tercih ederken kombininizin yalnızca bir kısmında kullanmaya dikkat edin. Örneğin; leopar desene sahip crop bir bluzla düz renkte bir pantolonu kombinlemek, çok daha doğru bir seçim olacaktır.
KİMONO
Kimono, bir süredir en popüler parçalardan biri. Parlak renkler veya düz tonlar gibi seçeneklerle sunulan bu ürünler, yaz aylarının da vazgeçilmezi. Elbise yerine kimono giyebilir veya bir kot pantolon ve basic bir bluz kombinini uygun bir kimono ile tamamlayabilirsiniz. Böylece oldukça basit bir kombini dikkat çekici hale büründürebilirsiniz.
GÖZLÜK
Gözlükler, zorunluluktan veya aksesuar olarak kullanılsa da her iki şartta da güzel bir çerçeve kullanmayı zorunlu kılar. Fakat doğru seçimi yaptığınız bir gözlük, tarzınızda büyük bir etki oluşturacaktır. Yüz hatlarında istediğiniz etkiyi yaratabilir, hatta oldukça gizemli bir hava katarak dikkatleri üzerinize çekebilir.
ASİMETRİK GİYSİLER
Her ne kadar kıyafetlerde "simetrinin" önemli olduğu söylense de tarzınıza biraz "asimetrik" dokunuş, farklı bir görünüm elde etmenizi sağlar. İstediğiniz alanlara vurgu yapmanızı sağlayan asimetrik kesimler, vücudunuzda istenmeyen alanlardan dikkati uzaklaştırmayı sağlar. Örneğin; asimetrik bir etek bacakları vurgularken, asimetrik bir yakaya sahip olan bluz, köprücük kemiği, boyun gibi alanlara dikkatleri çeker.