Tarzınızı baştan yaratıyor! Sadece iki aksesuar yeter...

İPEK EŞARP Eşarplar her ne kadar "yaşlıymış" gibi bir görünüm sunsa da aslında doğru kullanıldığında tarzınızda büyük bir değişim yaratabilir. Örneğin; saçınıza veya bileğinize bağladığınız ipek bir eşarp, oldukça farklı bir etki yaratabilir. Eğer boynunuza bağlayacaksınız saç ve göz renginizle uyumlu bir renk tercih etmeye dikkat edin.

LEOPAR VE YILAN DERİSİ GİBİ HAYVAN BASKILI GİYSİLER Uzmanlara göre son yıllarda yeniden moda haline gelen hayvan derisi görünümündeki ürünler, yanlış kullanıldığında oldukça kötü hale gelebilir. Cesur ve eğlenceli bir görünüm sunsa da yoğun kullanımda yalnızca daha basit bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle bu ürünleri tercih ederken kombininizin yalnızca bir kısmında kullanmaya dikkat edin. Örneğin; leopar desene sahip crop bir bluzla düz renkte bir pantolonu kombinlemek, çok daha doğru bir seçim olacaktır.