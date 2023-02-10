Tedbirli olmak şart! Deprem çantasında bulunması gereken hayat kurtaran yiyecekler

Deprem çantası hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de içerisine koyacağımız gıdalar. Hazırlayacağınız çantanın içerisine, size enerji verecek, vitamini ve proteini bol yiyecekler koymalısınız.
SU
Yaşam kaynaklarından biri olan su, deprem çantasına kesinlikle konulması gereken ürünler arasındadır. Özellikle fazlasıyla ihtiyacınız olacağı için suya çantanızda biraz daha fazla yer açın. Bu mucizevi içecek hücrelere oksijen ve besin taşıyarak, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olmaktadır.
KONSERVE YİYECEKLER
Konserve yiyecekler ağzı açılmadığı sürece çabuk bozulma göstermez. Bu yüzden deprem çantasına konserve yiyecekler mutlaka koyun. Yer fıstığı ezmesi gibi ürünler tercih edebilirsiniz. Bu besinler size enerji vererek, güç kazanmanıza yardımcı olabilir.
KURUYEMİŞ
Açlık hissini bastırmaya yardımcı olacak bu besini deprem çantanızdan ayırmayın. Paketli ve ağzı sıkıca kapatılmış bir şekilde bulundurursanız bozulmasını engelleyebilirsiniz. Uzmanlar, lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişlerin mutlaka deprem çantasına konulması gerektiğini söylüyor.
KURU MEYVELER
Kuru meyveler vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu yüzden kuru meyvelerin bozulma, ezilme ve çürüme riski olmadığı için bu besinleri çantanızdan ayırmamanızda fayda var. Kendisi küçük fakat faydası büyük olan bu besinler, size zor zamanlarda enerji vererek tok hissetmenize yardımcı olabilir.
BİSKÜVİ KRAKERLER
Deprem çantasının içerisinde olması gereken gıdalar arasında bisküvi ve kraker de yer almaktadır. Çantada çok yer kaplamayan bu besinler, deprem sonrasında açlığınızı hafifletebilir. Aynı zamanda kaybettiğiniz enerjiyi yerine getirebilir.
MEYVE SUYU
Meyve suları insan vücudunun ihtiyacını karşılayabilecek şekere sahiptir. Böyle zamanlarda bol enerjili gıdalar tüketmek oldukça önemli. Bu yüzden diğer besinler gibi meyve suyunu da deprem çantasından eksik etmemelisiniz. Suyunuz bitse bile bu içecek susuzluğunuzu gidermeye yardımcı olabilir.
TAHİN PEKMEZ
Vitaminlerle zengin olan bu ikiliyi mutlaka deprem çantasında bulundurun. Soğuk günlerde vücudunuzu ısıtır ve sizi çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir.