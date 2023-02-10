Tedbirli olmak şart! Deprem çantasında bulunması gereken hayat kurtaran yiyecekler



KURUYEMİŞ Açlık hissini bastırmaya yardımcı olacak bu besini deprem çantanızdan ayırmayın. Paketli ve ağzı sıkıca kapatılmış bir şekilde bulundurursanız bozulmasını engelleyebilirsiniz. Uzmanlar, lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişlerin mutlaka deprem çantasına konulması gerektiğini söylüyor.

KURU MEYVELER Kuru meyveler vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu yüzden kuru meyvelerin bozulma, ezilme ve çürüme riski olmadığı için bu besinleri çantanızdan ayırmamanızda fayda var. Kendisi küçük fakat faydası büyük olan bu besinler, size zor zamanlarda enerji vererek tok hissetmenize yardımcı olabilir.