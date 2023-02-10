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Tedbirli olmak şart! Deprem çantasında bulunması gereken hayat kurtaran yiyecekler

Türkiye’yi derinden sarsan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem sonrası, alınması gereken önlemler de tekrar gözden geçirilmeye başlandı. Bu tedbirler arasında hayatta kalmayı sağlayan kritik önlemlerden biri de deprem çantası. Doğru hazırlanmış bir deprem çantası, 72 saat boyunca kurtarıcı bir etkiye sahiptir. Peki doğru bir deprem çantası nasıl hazırlanır?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:01
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Tedbirli olmak şart! Deprem çantasında bulunması gereken hayat kurtaran yiyecekler

Deprem çantası hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de içerisine koyacağımız gıdalar. Hazırlayacağınız çantanın içerisine, size enerji verecek, vitamini ve proteini bol yiyecekler koymalısınız.

SU

Yaşam kaynaklarından biri olan su, deprem çantasına kesinlikle konulması gereken ürünler arasındadır. Özellikle fazlasıyla ihtiyacınız olacağı için suya çantanızda biraz daha fazla yer açın. Bu mucizevi içecek hücrelere oksijen ve besin taşıyarak, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olmaktadır.


KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyecekler ağzı açılmadığı sürece çabuk bozulma göstermez. Bu yüzden deprem çantasına konserve yiyecekler mutlaka koyun. Yer fıstığı ezmesi gibi ürünler tercih edebilirsiniz. Bu besinler size enerji vererek, güç kazanmanıza yardımcı olabilir.


KURUYEMİŞ

Açlık hissini bastırmaya yardımcı olacak bu besini deprem çantanızdan ayırmayın. Paketli ve ağzı sıkıca kapatılmış bir şekilde bulundurursanız bozulmasını engelleyebilirsiniz. Uzmanlar, lif ve bitkisel protein açısından yüksek enerji verdiği için fındık, badem ve ceviz gibi çiğ kuruyemişlerin mutlaka deprem çantasına konulması gerektiğini söylüyor.

KURU MEYVELER

Kuru meyveler vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu yüzden kuru meyvelerin bozulma, ezilme ve çürüme riski olmadığı için bu besinleri çantanızdan ayırmamanızda fayda var. Kendisi küçük fakat faydası büyük olan bu besinler, size zor zamanlarda enerji vererek tok hissetmenize yardımcı olabilir.

BİSKÜVİ KRAKERLER

Deprem çantasının içerisinde olması gereken gıdalar arasında bisküvi ve kraker de yer almaktadır. Çantada çok yer kaplamayan bu besinler, deprem sonrasında açlığınızı hafifletebilir. Aynı zamanda kaybettiğiniz enerjiyi yerine getirebilir.

MEYVE SUYU

Meyve suları insan vücudunun ihtiyacını karşılayabilecek şekere sahiptir. Böyle zamanlarda bol enerjili gıdalar tüketmek oldukça önemli. Bu yüzden diğer besinler gibi meyve suyunu da deprem çantasından eksik etmemelisiniz. Suyunuz bitse bile bu içecek susuzluğunuzu gidermeye yardımcı olabilir.

TAHİN PEKMEZ

Vitaminlerle zengin olan bu ikiliyi mutlaka deprem çantasında bulundurun. Soğuk günlerde vücudunuzu ısıtır ve sizi çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir.

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