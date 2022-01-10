Tek aşamada çamaşır makinesindeki kokuları bitiren yöntem!

Tertemiz bir çamaşır makinesi aynı zamanda tertemiz çamaşırlar demek. Uygulayacağınız tek bir yöntem sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmanız ise oldukça kolay. İşte o yöntem…

"KARBONAT EN ÖNEMLİ ARAÇ"

Karbonat, asidik bir ortamı dönüştüren kimyasal yapısı sayesinde tüm kokularla etkili şekilde baş edebilir. Bu nedenle kullanım açısından da en doğru seçeneklerden biri karbonat olarak kabul ediliyor.

Öncelikle çamaşır makinesinin deterjanı bölümünde, contalarının bulunduğu plastik noktalarda herhangi bir kir birikiminin olup olmadığını kontrol edin. Bu sayede ilk olarak buraları temizlemekle başlayabilir, böylece tüm sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Bir bardak içerisine bir yemek kaşığı karbonatı döktükten sonra bardağı dolduracak kadar sirke ekleyin. Bu karışımı, ister makinenin içine isterseniz deterjan gözüne koyabilirsiniz. Ardından makineyi boşken yaklaşık 50-60 derece aralığında çalıştırın. Uzun süre çalıştırmak yerine 40 dakikalık bir çalışma yeterli olacaktır.