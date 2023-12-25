Tek başına başlamıştı! Şimdi yaptığı böreklerle 150 kişiye istihdam sağlıyor

Üç çocuk annesi Uğur, iş hayatına atılmadan önce sürekli kurslara gittiğini, kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi. Aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın yollarını aradığını belirten Uğur, "İlk başlarda personelim de sermayem de yoktu. Kendim evde önce bir, sonra iki tepsi börek yaptım. Baktım tutuyor, küçük bir imalathane açtım. Sonra bir personel aldım. İmalata kendim başladım. Deneye yanıla öğrendim. Çok iyi pasta yaptığıma güvenerek yola çıktım. Geldiğim noktada 460 çeşit ürünle ev hanımı duyarlılığını yansıtmaya çabalıyorum. Aynı zamanda hem kendimin hem de personelin eğitimine önem veriyorum." diye konuştu.

"BEYAZ ARABAYLA BÖREK GETİREN KADIN" OLARAK TANINDI

Uğur, eşinin emekli olup yanına gelmesiyle iş yükünün azalmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Başlarda bir ayağım imalatta, bir ayağım satışta, bir ayağım ham madde alımındaydı. O zaman tek başıma olduğum için böyle olmak durumundaydı. Eşimin de işi vardı, her işe kendim yetişmeye çalışıyordum ama zamanla işler oturmaya başladı, eleman sayısı arttı. Oğlum üniversiteyi bitirdi, yanıma geldi, ikizlerim geldi, derken şimdi biz aile şirketiyiz. Beyaz bir aracım vardı. Aracımla börek götürüyordum. Sipariş götürdüğüm yerde adım, "Beyaz arabayla börek getiren kadın" kaldı. Aracımın bagajına bir çuval un almaya çalışıyordum. Toptancılara gittiğimde kimse yüzüme bakmıyordu ama zamanla satışınız artınca, kendinizi tanıtınca şimdi her şey ayağınıza geliyor."