Tek hareketle temizliyoruz: Davlumbaz filtrelerini ilk günkü haline dönüştüren ipucu

Sophie Hinchcliffe adlı temizlik meraklısı kadın, sosyal medyada verdiği temizlik ipuçları ile herkesin hayatını kolaylaştıran sırlar paylaşıyor. Bu sayede parlak bir aspiratör filtresini çabasız şekilde temizlemek için elinizdeki tüm imkanları değerlendirmeyi de kolaylaştırıyor.

"ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ İÇİN SADECE İKİ MALZEME"

Basit ve uygun fiyatlı temizlik ipuçlarını sunan Miss Hinch, oldukça kolay adımlarını tek tek anlatıyor. Hatta bu tüyoları paylaşılan bir temizlik grupları bile bulunuyor. Bu noktada; grup üyelerinden birinin aspiratör temizliğini en kolay şekilde nasıl yapacağını sorduktan sonra, tüm dünyanın dikkatini çeken bu ipucunu verdi.





Bulaşık deterjanı ve su, en popüler ve en etkili tüyo olarak tercih edildi. Birçok kişi, lavabodaki sıcak suya eklenen bulaşık deterjanını iyice köpürdükten sonra aspiratör filtrelerini batırdıklarını ve uygun bir fırça ile fırçaladıklarını belirtti. Bazı kişiler ise sıcak su ve bulaşık deterjanın bulunduğu karışımda bu filtreleri yaklaşık iki saat beklettiklerini belirtti.

"HEM ZARARSIZ HEM PERFORMANSI YÜKSELTİYOR"

Bu karışım, bulaşık deterjanının sunduğu yağ çözücü etki sayesinde filtrelerdeki birikmiş olan toz ve yağ dokusunun kolayca çözünmesini sağlar. Sıcak su ise yumuşamayı sağlayarak bu çözünme etkisini oldukça artırır. Böylece bir süre sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımında beklettiğiniz bu filtreleri rahatlıkla temizleyebilirsiniz.



Temizlemek istediğiniz filtreleri, deterjanlı sıcak su içerisinde en az yarım saat bekletmeyi unutmayın. Ardından fırçayla çok az hareketle fırçaladığınızda tamamen temiz hale getirebilirsiniz. Ardından temiz suda iyice duruladığınızda ilk günkü parlaklığında aspiratör filtrelerine kavuşabilirsiniz. Üstelik aspiratör filtrelerinize zarar vermeyen bu yöntem, kullanım sırasında temiz filtrelerin gösterdiği daha yüksek performansa da kolayca ulaşmanıza imkan tanıyor.