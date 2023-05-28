Televizyonları temizlerken sakın bu hatayı yapmayın! Bozulmasına neden oluyor…

Televizyon ekranlarının temizliği söz konusu olduğunda cam temizleme ürünleri, alkol, sabun, ovma tozu ve amonyak içeren solüsyonlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Televizyon operasyon direktörü Dan Brown şunları söyledi: "Eski cam ekranlar, pencerelerden gelen ışığı kötü bir şekilde yansıtıyordu ama yeni televizyonlarda bu duruma yardımcı olmak için ekranda bir ön plastik katmana sahip."

"Bu katman, arkasındaki hassas elektroniğin korunmasına yardımcı oluyor. Ekranın her hafta hafifçe tozunu almak için kuru bir mikrofiber bez kullanmanızı öneririz."

KAÇINMANIZ GEREKENLER





Dan Brown, fazla sprey televizyonun iç aksamlarına sızabileceğinden ve zarar verebileceğinden herhangi bir şeyi doğrudan ekrana püskürtmekten kaçınılması gerektiğini söyledi. "Ekranda mobilya cilası veya ev tipi cam temizleyiciler gibi uygun olmayan temizleme solüsyonlarının kullanılması ekranda zamanla plastik ekrana zarar verebilecek kalıntılar oluşturabilir."

"Televizyon ekranınıza, genellikle cam temizleme ürünlerinde bulunan alkol, amonyak veya aseton kimyasalları içeren herhangi bir şey koymaktan her zaman kaçının."

TELEVİZYONU DOĞRU TEMİZLEME YOLU

Televizyonunuzu doğru şekilde temizlemek için bu adımları uygulayabilirsiniz.

TELEVİZYONU KAPATIN





Televizyonu temizlemeden önce güvenlik nedeniyle fişinin çekildiğinden emin olunmalıdır.

Ek olarak kapalıyken televizyon ekranında toz ve kiri görmek de daha kolaydır.

BEZLE SİLİN

Dan, tozu ve kumaş liflerini temizlemek için önce televizyonun çerçevesini ve tabanını kuru bir mikrofiber bezle silmenizi önerdi. Ekranı temizlemeden önce çerçevenin üstünden altına doğru silerek tozunu alın.

EKRANI TEMİZLEYİN

Dan şunları söyledi: "Farklı, temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir bez kullanarak televizyon ekranını yağ, kir ve tozu çıkarmak için nazikçe silin. Mikrofiber bezler yumuşak ve narindir ve televizyonda kağıt havlu gibi kalıcı olarak görünür çiziklere neden olabilecek pürüzlü herhangi bir şey kullanmaktan kaçınmak en iyisidir."

ZOR KİRLERİ ÇIKARIN





Ekranda yapışkan parmak izleri gibi zorlu kirler varsa mikrofiber bir bez ve özellikle ekranlarda kullanılmak üzere üretilmiş bir temizleyici kullanın. Bununla birlikte daha sert kimyasallarla başa çıkabilen camdan yapıldıkları için tablet ekranları için tasarlanmış bir temizleyici kullanmadığınızdan da emin olmanız önemlidir.