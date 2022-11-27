Temiz sandığınız kıyafetler aslında bakteri yuvası! "Sadece bir kere giydim" demeyin...

Çamaşır yıkamak, basitçe makineye atıp sonrasında astığınız bir rutin gibi gelebilir. Fakat gerçek, bundan çok daha fazlası. Temiz düşünülen kıyafetlerin aslında kirli olması, doğru kıyafet için doğru yıkama programı ve kurutucular hakkında bilinmeyenler… İşte tüm bunlarla ilgili aslında hiç bilmediğiniz birkaç bilgi bulunuyor. Peki bunlar neler?
"GÜNDE BİR LİTRE TERE MARUZ KALIYOR"
İnsanlar, normal bir günde bile ortalama bir yetişkinin yaklaşık bir litre ter üretiyor. Tüm bu terleme süreci, yakalarda, koltuk altlarında ve manşetlerde lekelere neden olur. Çamaşır makinesine atmadan önce bu bölgelere ön işlem uyguladığınızdan emin olun.
"EN TEMİZİNDE BİLE 53 GRAM KİR BULUNUYOR"
Ayrıca terlemeye ek olarak, vücut, her gün ortalama olarak 2 milyar cilt hücresine eşdeğer olacak şekilde 10 gram tuz, 40 gram yağ ve sebum, 10 gram deri kırıntıları üretiyor. Bunları çoğu, kıyafetlerinize veya çarşaflarınızda birikiyor. Sonuç olarak her sekiz kiloluk çamaşır, yaklaşık bir 53 gram kir içeriyor.
"GÜNÜMÜZDEKİ MAKİNELER 3/2 DAHA AZ SU KULLANIYOR"
Kırk yıl önce kullanılan çoğu üstten eklemeli çamaşır makineleri, her döngüde 40 galon su kullanıyordu. O zamandan bu yana teknolojik gelişmelerle birlikte su kullanımı çok daha az hale getirildi. Şu an kullandığımız çamaşır makineleri, neredeyse 3/2 oranında daha az su kullanıyor.
"KOKULAR SANDIĞINIZ KADAR İYİ OLMAYABİLİR"
Koku duyarlılığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Georgia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kişilerin %31'i çamaşır yumuşatıcılarından veya koku oranı yüksek olan çamaşır ürünlerinden rahatsız olduğunu tespit ediyor.
"EGZAMAYI YATIŞTIRABİLİR"
Amerika'daki Ulusal Egzama Derneği'ne göre, yumuşatıcı, hassas cilde sahip kişiler için faydalı olabilir. Çamaşırları daha yumuşak hale getirerek ciltteki tahriş riskini azaltan yumuşatıcılar, egzamada da rahatlama sağlayabiliyor. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken, çamaşır yumuşatıcılarının kokusuz ve boyasız olması, ayrıca yoğun kimyasal içeriğe maruz kalmamış olmasıdır.
"KURUTMA MAKİNELERİ 19. YÜZYIL İCADI"
Kurutma makineleri, ilk olarak 1800'lerin başında elle çalışan versiyonu Fransa'da yaşayan Pochon tarafından üretildi. 1936 yılında elektrikli çamaşır kurutma makinesi patentli olmasına rağmen, elle sıkma makineleri I. ve II. Dünya Savaşı boyunca evlerde kullanılmaya devam etti.