Temiz sandığınız kıyafetler aslında bakteri yuvası! "Sadece bir kere giydim" demeyin...

"GÜNÜMÜZDEKİ MAKİNELER 3/2 DAHA AZ SU KULLANIYOR"

Kırk yıl önce kullanılan çoğu üstten eklemeli çamaşır makineleri, her döngüde 40 galon su kullanıyordu. O zamandan bu yana teknolojik gelişmelerle birlikte su kullanımı çok daha az hale getirildi. Şu an kullandığımız çamaşır makineleri, neredeyse 3/2 oranında daha az su kullanıyor.

"KOKULAR SANDIĞINIZ KADAR İYİ OLMAYABİLİR"

Koku duyarlılığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Georgia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kişilerin %31'i çamaşır yumuşatıcılarından veya koku oranı yüksek olan çamaşır ürünlerinden rahatsız olduğunu tespit ediyor.