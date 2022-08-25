Temiz sandığınız o lavaboda çok daha fazlası var! İçindekilere inanamayacaksınız…

Ellerinizi ve bulaşıkları yıkadığınız, fazla sıvıları döktüğünüz o gider bölümü düşündüğünüzden çok daha fazlasına maruz kalmış olabilir. Bu nedenle lavabo temizliği, aslında daha fazla ayrıntıya sahip. İşte en temiz giderler için en iyi ipucu…

LAVABONUN TEMİZLENMESİ

Bulaşık deterjanı, kabartma tozu ve yağ çözücü; en iyi sonucu bulmanızı sağlıyor. Haftada bir kez kapsamlı bir temizlik için en iyi alternatiflerden biri olan bu seçenek, lavabolarınızı her daim en temiz haliyle kullanmanızı mümkün kılıyor. Peki nasıl? İşte cevabı…

PARÇALARI AYIR

Gideri düzenli olarak temizlemek için öncelikle delik kısmındaki parçaları tek tek ayırmak, en temiz sonucu elde etmeniz için gitmeniz gereken yollardan biri. Tamamen söktüğünüz bir gider bölümü, aslında ne kadar çok kirin biriktiğinin de büyük bir kanıtı.