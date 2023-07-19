Temiz sanıyoruz ancak klozetlerden bile daha fazla bakteri içeriyor! Bu şekilde yıkanmadığında…

Yıkama yapılmayan her hafta, hem çarşaflarda hem de yastık kılıflarında yarım santimetre kare başına bakteri hacminde bir sıçrama olduğunu ortaya çıktı. Çamaşırların yıkanmadığı tam bir ayın ardından, yastık kılıfları ortalama yaklaşık 12 milyona ulaştı (uzmanlara göre bir evcil hayvan kasesinden 39 kat daha fazla); ve çarşaflar ise 11 milyona yakın miktarda bakteri barındırmaktaydı.

BU MİKROPLAR TEHLİKELİ Mİ?

Bu mikroplar gerçekten tehlikeli mi? Bazıları evet ve bazıları hayır. Dünyada dolaşan pek çok bakteri türü var, ancak çalışmanın laboratuvar testleri, yıkanmamış nevresimlerde en yaygın olan, hem zararsız hem de zararlı türler olmak üzere dört tür buldu. Bunların arasında potansiyel olarak enfeksiyona neden olabilen ve antibiyotik direncine yol açabileceği bilinen bakteriler de bulunmaktadır. Gıda zehirlenmesinin ardındaki bakteri türü olan Bacilli, bulunan başka bir yaygın çeşitti. Ancak zararlı olduğu bilinmeyen birçok gram-pozitif bakteri de mevcuttu.