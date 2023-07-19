Temiz sanıyoruz ancak klozetlerden bile daha fazla bakteri içeriyor! Bu şekilde yıkanmadığında…

Bir araştırmanın şaşırtıcı bulgularına göre , sık yıkanmayan nevresimler, aklınıza gelebilecek en pis ve en çok dokunulan yerler kadar bakteri barındırabilir (tuvaletler ve evcil hayvan mama kapları dahil). Ve tahmin edilebileceği üzere ne kadar uzun süre yıkanmazsa o kadar çok bakterinin üremesine neden olabilir.
Uzmanlar, yataklarda bulunan mikroplar hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için bir çalışma yürüttü ve üç gönüllüden dört haftalık bir süre boyunca çarşaflarını ve yastık kılıflarını yıkamamalarını istedi. Toplanan bu bakteri numuneleri daha sonra test edilmek üzere bir laboratuvara gönderildi.
Yıkanmadan bir hafta sonra yastık kılıflarının yarım santimetre kare başına ortalama 3 milyon koloni oluşturan bakteri taşıdığını keşfettiler ki bu bir klozet kapağından 17.000 kat daha fazladır. Çarşaflarda ise bu rakam bir hafta sonra 5 milyonu geçti. Bu da bir kapı kolundan yaklaşık 25.000 kat daha fazla bir orandır.
Yıkama yapılmayan her hafta, hem çarşaflarda hem de yastık kılıflarında yarım santimetre kare başına bakteri hacminde bir sıçrama olduğunu ortaya çıktı. Çamaşırların yıkanmadığı tam bir ayın ardından, yastık kılıfları ortalama yaklaşık 12 milyona ulaştı (uzmanlara göre bir evcil hayvan kasesinden 39 kat daha fazla); ve çarşaflar ise 11 milyona yakın miktarda bakteri barındırmaktaydı.
BU MİKROPLAR TEHLİKELİ Mİ?
Bu mikroplar gerçekten tehlikeli mi? Bazıları evet ve bazıları hayır. Dünyada dolaşan pek çok bakteri türü var, ancak çalışmanın laboratuvar testleri, yıkanmamış nevresimlerde en yaygın olan, hem zararsız hem de zararlı türler olmak üzere dört tür buldu. Bunların arasında potansiyel olarak enfeksiyona neden olabilen ve antibiyotik direncine yol açabileceği bilinen bakteriler de bulunmaktadır. Gıda zehirlenmesinin ardındaki bakteri türü olan Bacilli, bulunan başka bir yaygın çeşitti. Ancak zararlı olduğu bilinmeyen birçok gram-pozitif bakteri de mevcuttu.
Paniğe kapılmadan önce, bakterilerin her gün çevrenizde ve dokunduğunuz her yüzeyde olduğunu unutmayın (ve aslında sağlıklı işlevleri de bulunmaktadır). Bununla birlikte, zararlı bakterilere gereksiz maruz kalmayı en aza indirmek için ilk adım, çarşafları ve yastık kılıflarını en az haftada bir yıkamaktır.