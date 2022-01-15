Temizlik ipuçları: Evdeki rutubeti ve nemi yok eden en etkili yöntem

Evde kullanacağınız birkaç basit ipucu ile ortamda istenmeyen kirleri uzun bir süre ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede ferah, temiz ve rahatlık dolu bir ortamda sevdiklerinizle veya yalnız olarak rahatça bir vakit geçirebilirsiniz. İşte o tüyolar…

NEM EMMEK İÇİN KAYA TUZU





Nem seviyesinin %30-60 aralığında olması, sağlıklı bir yaşam için önemli bir aralık. Fakat %80'nin üzerindeki nem seviyeleri mantar ve bakterilerin büyümesi için ideal bir ortam hazırlıyor. Evin her noktasında dolaşan mantar ve küf sporları, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir, astım hastalığı gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını daha kötü hale getirebilir.

Havadaki nemi kontrol etmek ise aslında bir kaya tuzunun kullanımı kadar basit olabilir. Nem birikmesini engellemek için bir kaya tuzunu bir kaba yerleştirin ve altına delikler açın. Ardından başka bir kaba biraz su doldurarak dibinde delikler açılmış ve içerisinde kaya tuzu kabı olan kabı da bunun içerisine yerleştirin. Buradaki en önemli püf noktası; kaya tuzunun suyla temas etmemesidir. Bu yöntem, evinizdeki fazla nemi büyük oranda çekerek daha nemsiz ve ortalama bir hava düzeyi oluşturmanıza yardımcı olur.

KÜFLERİ KABARTMA TOZU İLE YOK EDİN

Özellikle banyo, tuvalet, bodrum gibi nemli ve havalandırılmayan alanlarda ortaya çıkan küf, kısa zamanda büyüyebilir. Bu küfü ortadan kaldırmak için ise kabartma tozu kullanabilirsiniz. Bir sprey şişesine su ve kabartma tozu karışımını ekleyin ve küfün üzerine sıkın. Ardından 5 dakika bekleyin, sünger ve fırça yardımıyla çıkarın. Kurumasını bekleyin. İşlemi gerekirse birkaç kez tekrarlayın.

LEKELİ PORSELEN LAVABOLARINA DİŞ MACUNU





Lavabolar, birçok kirin temizlendiği noktalar. Fakat bu noktada onların da ne kadar kirlendiği gözlerden kaçabiliyor. Bu nedenle kolaylıkla lekelenen porselen lavaboların çözümü ise bir diş macunu tüpünde olabilir. Jel yapıda olmayan, beyaz diş macunlarını lavabonun lekeli bölümlerine sıkın ve biraz ovalayın. Ardından lavaboyu temizleyebilirsiniz. İşte bu kadar basit!

SİFON DELİKLERİNİN TIKANIK OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN

Tuvaletin her noktasını temizlesiniz de sifon delikleri, sıklıkla gözden kaçabilir. Yoğun su akışının ardından zamanla tıkanabilir. Bu durum ise beklediğinizden daha az su akışına neden olur. Bu nedenle sıklıkla kontrol etmekte fayda var. Delikleri bir aynayla kontrol edebilir, eğer tıkanıklık varsa ucu bükülmüş eski bir elbise askıyla bu delikleri açabilirsiniz.

KÖTÜ KOKULAR İÇİN KİBRİT YAKIN

Kibrit yaktığınızda ortaya çıkan kükürt dioksit, tuvaletteki ve banyodaki kokuları büyük oranda yok etme gücüne sahiptir. Bu nedenle oldukça rahatsız edici banyo ve tuvalet kokuları ile karşılaşmanız durumunda bir kibrit yakmak kadar basit bir çözüm yolunu deneyebilirsiniz.

TIKANMIŞ MUSLUKLAR İÇİN SİRKE





Musluğunuz yeterince hızlı akmıyor, basıncı oldukça düşük şekilde akış sağlıyorsa büyük ihtimalle kir nedeniyle tıkanmıştır. Musluğunuzun hemen ucundaki delikli bölümü çıkarıp biraz sirkeli suya bırakın. Bu birikmiş kiri çözecektir. Ardından durulayın ve yeniden yerine takın. Böylece yeniden musluğunuzun akış performansını iyileştirebilirsiniz.