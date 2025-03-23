Temizlik uzmanlarından şaşırtan taktik! Lavabonuz dakikalar içerisinde ışıl ışıl olacak

PASLANMAZ ÇELİK LAVABOLAR: Temizlik sonrası ekstra parlaklık için bir miktar zeytinyağına batırılmış bezle silerek lavabonuzu koruyabilirsiniz.

KOMPOZİT LAVABOLAR: Leke ve çizilmelere karşı dayanıklı olan bu tür lavabolar için de sirke ve karbonatla temizlik önerilir. Sonrasında durulayıp gerektiğinde kompozit lavabo temizleyicisi kullanabilirsiniz.

PORSELEN LAVABOLAR: Aşındırıcı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Sirke ve karbonat yeterli olacaktır. Ekstra parlaklık için porselen dostu bir cila uygulayabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE KULLANMANIN AVANTAJLARI

Doğal ve güvenli: Zararlı kimyasallar içermez, hem aileniz hem de çevre için güvenlidir.

Etkili: Mineral birikintilerini ve inatçı lekeleri çözer, lavabonuzun yepyeni görünmesini sağlar.

Sirke ile düzenli temizlik yaparak lavabonuzu hem hijyenik hem de parlak tutabilirsiniz!