Temizlik uzmanlarının sırrı buymuş! Mutfaktaki inatçı yağları bile anında yok ediyor…

Mutfağın özen gösterilmiş bir alan olması ve temiz kalması bakteri ve mikroplardan arındırılmış olması için büyük önem taşıyor. Ancak piyasa bulunan birçok temizlik malzemesi içerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle göz korkutucu olabilir.
MUTFAK ALETLERİNİ TEMİZLEMENİN YOLU
Temizlik uzmanları, zamanla kullanıma bağlı kirlenen mutfak aletlerini evdeki doğal malzemeleri kullanarak temizlemenin mümkün olduğunu savunuyor. İşte sadece evinizdeki malzemelerle mutfak aletlerini temizlemenin yolu;
YAĞ İLE TEMİZLİK
Özellikle ocak gibi yemek yapılan alanlardaki birikmiş yağı temizlemek için yağ kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu yöntem çok mantıklı görünmese de doğru şekilde kullanıldığında zamanla biriken yağları parçalamaya yardımcı olur.
Yağlı alanları ovalamak için kullandığınız herhangi bir yağı (örneğin zeytinyağı ya da ayçiçek yağı) bir havlu yardımı ile kullanmanız mümkün. Bu yöntem biriken yağın kolayca parçalanmasını sağlayacaktır. Ardından ise lekeleri temizleyip alkol bazlı bir sprey ile silmeniz yeterli.
Bu yöntem paslanmaz çelik ürünlerde de kolaylıkla kullanılabileceği gibi elektrikli ve metal ocaklardaki lekelerden de kurtulmanıza yardımcı olur. Aynı şekilde bebek yağlarını da bu yağ birikintilerini temizlemek için kullanmanız mümkündür.
BULAŞIK MAKİNESİ TABLETLERİ
Bulaşık makinesi tabletleri, fırın dahil çeşitli alanları temizlemek için kullanılabilir.
Ocağın üzeri, fırının içerisi ve hatta tencerenin içerisi gibi sertleşmiş yemek artığı bulunan sorunlu alanları ovmak için ılık suda biraz ıslatılmış bir bulaşık makinesi tableti kullanabilirsiniz.
Sorunlu bölgeye bulaşık makinesi tableti uyguladıktan sonra kısa sürede çıktılarını göreceksiniz.
Sert yapıdaki bulaşık tabletleri fırın raflarını temizlemek için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tuvaletler, su ısıtıcıları ve çamaşır makineleri bulaşık makinesi tabletleriyle temizleyebilecek diğer yerlerdir.
ARABA CİLASI
Evinizde araba cilası bulunuyorsa bunu paslanmaz çelikleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Araba cilası cihazlarda leke ve bulaşmaları önlerken aynı zamanda yağ ve kiri parçalamaya da yardımcı olacaktır.
Araba cilası aynı zamanda duş kapılarını temizlemek için de kullanılabilir. Çünkü küf oluşumunu engeller. Küveti parlatmak, lekelerden ve çiziklerden korumak için de ince bir tabaka araba cilası da uygulanabilir.