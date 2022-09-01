Temizlik uzmanlarının sırrı buymuş! Mutfaktaki inatçı yağları bile anında yok ediyor…

ARABA CİLASI

Evinizde araba cilası bulunuyorsa bunu paslanmaz çelikleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Araba cilası cihazlarda leke ve bulaşmaları önlerken aynı zamanda yağ ve kiri parçalamaya da yardımcı olacaktır.

Araba cilası aynı zamanda duş kapılarını temizlemek için de kullanılabilir. Çünkü küf oluşumunu engeller. Küveti parlatmak, lekelerden ve çiziklerden korumak için de ince bir tabaka araba cilası da uygulanabilir.