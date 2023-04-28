Tıkanmış gideri tek hamlede açıyor! Tek yapmanız gereken geceden…

Tuz, suyun içerisindeki mineraller nedeniyle oluşan kireç birikintilerini tek başına çözebilen harika bir malzemedir.
BORULARINIZI TIKAYAN MADDELERİ ÇÖZER
Tuz yağı ve gideri tıkayan birikintileri çözer. Düzenli tesisat bakımının bir parçası olarak kullanılabilir ve bu sayede gelecekte borularla ilgili oluşabilecek ciddi sorunların önlenmesine de yardımcı olabilir. Ayrıca kanalizasyona gelen sinekler, bol yiyecek bulunan bu nemli ortamda yaşayabilir. Tuz ise sineklerini caydıracaktır.
Gideriniz tıkanmışsa, giderinize yarım bardak tuz dökün ve ardından bir bardak beyaz sirke ve karbonat ekleyin.
TUZ SERT SUYU YUMUŞATIR
Sert su, temizlenmesi zor bir birikintinin oluşmasına neden olur. Bu birikintiyi musluğunuzda görmeniz de mümkündür. Çünkü musluğun uç kısmında kirecin birikmesine ve tıkanmasına da neden olabilir. Ancak daha çok etkilenen kısım gider olmaktadır.
Çözümü ise, giderinize biraz tuz dönmek ve gece boyunca orada kalmasına izin vermektir. Bu sayede mutfak ve banyonuzdaki eşyaları daha uzun süre daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.
Aynı şekilde muslukları da tuzla temizlemeniz mümkün olabilir. Bir poşetin içerisine tuz koyup musluğun ucuna geçirebilirsiniz. Bu sayede uzun süreli olarak tuz birikintilerle mücadele edecek ve kendi kendine açılmasını sağlayacaktır.