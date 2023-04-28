Tıkanmış gideri tek hamlede açıyor! Tek yapmanız gereken geceden…

TUZ SERT SUYU YUMUŞATIR Sert su, temizlenmesi zor bir birikintinin oluşmasına neden olur. Bu birikintiyi musluğunuzda görmeniz de mümkündür. Çünkü musluğun uç kısmında kirecin birikmesine ve tıkanmasına da neden olabilir. Ancak daha çok etkilenen kısım gider olmaktadır.

Çözümü ise, giderinize biraz tuz dönmek ve gece boyunca orada kalmasına izin vermektir. Bu sayede mutfak ve banyonuzdaki eşyaları daha uzun süre daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.