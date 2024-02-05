Tıkanmış gideri tek malzeme ile açın! Küf ve bakteri oluşumunu da engelliyor…

Tıkanıklık durumunda ise önereceğimiz bu yöntemle kısa sürede lavabonuzu açabilirsiniz.
İster mutfak lavabosu ister duştaki gider olsun, bir noktada suyun serbestçe akmasını engelleyen bir kir birikmesi ihtimali vardır.
Yine de buzdolabında saklanan basit bir çözüm olabilir: kola. Tesisatçılara göre kola "etkili" bir gider tıkanıklığı açıcıdır.
"Kola, bazı tıkalı kanalizasyon giderici kimyasallardan daha iyi bir temizlik maddesidir. İçine yerleştirilen çiviyi bile zamanla çözebilen güçlü bir çözücü maddedir."
Uzmanlar, kolada bulunan fosforik asidin, şekerli sıvıda "küf ve bakteri üremesini engellediğini de açıkladı.
Fosforik asit, göründüğü kadar toksik olmasa da "etkili bir kanalizasyon temizleme maddesidir".
Tesisatçılar şunları söyledi: "Borularınıza herhangi bir zarar vermeden tıkalı kanalizasyonunuzu temizleyebilir."
Fosforik asit aslında birçok gıdada doğal olarak bulunur ve kola da bunlardan biridir.
"Kola ile etkili kanalizasyon temizliği" için iki litrelik bir şişe kola alın ve bir süre oda sıcaklığında bekletin.
Daha sonra gidere dökün ve üzerine kaynayan değil sıcak suyu gidere dökmeden önce yaklaşık iki saat boyunca köpürmesine ve aşındırıcı bir şekilde çalışmasına izin verin.
Fosforik asit "tıkanıklığa neden olan her türlü birikmeyi parçalar". Ayrıca "sıradan temizleyicilerinizin uğraştığı" "kireç gibi diğer zorlu lekeleri de çıkarabilir".
Drenaj hala tıkalıysa, büyük olasılıkla fosforik asit çözülmemiştir.
Bu sorunu çözmek için, gider tıkanıklığını açmak üzere ucu kancalı uzun bir tel parçası (elbise askısı gibi) kullanın. Ardından gideriniz tamamen açılacaktır.