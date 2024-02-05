Tıkanmış gideri tek malzeme ile açın! Küf ve bakteri oluşumunu da engelliyor…

"Kola ile etkili kanalizasyon temizliği" için iki litrelik bir şişe kola alın ve bir süre oda sıcaklığında bekletin.

Fosforik asit aslında birçok gıdada doğal olarak bulunur ve kola da bunlardan biridir.

Daha sonra gidere dökün ve üzerine kaynayan değil sıcak suyu gidere dökmeden önce yaklaşık iki saat boyunca köpürmesine ve aşındırıcı bir şekilde çalışmasına izin verin.

Fosforik asit "tıkanıklığa neden olan her türlü birikmeyi parçalar". Ayrıca "sıradan temizleyicilerinizin uğraştığı" "kireç gibi diğer zorlu lekeleri de çıkarabilir".