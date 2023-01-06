TikTok’ta binlerce kişinin denediği akım! Birçok kişi etkisini gördü: Gribi bir gecede iyileştirdiği iddia ediliyor

Viral olan videoda "Bir patates alın ve ortasından iki dilim kesin," diyerek sebzenin her bir diliminin nispeten ince olması gerektiği de vurgulanıyor. "İki dilimi de her ayağın tabanının altına koyun ve gece boyunca bir çorapla örtün."

Ardından videoda ertesi sabah kızın ayağının altından çıkan patatesleri görebilirsiniz. "Ayağın alt kısmında göreceğiniz iz ise iyiye işaret. Patates dilimlerinin ise kapkara bir hal almış olabilir. Bunun nedeni vücuttaki toksinlerin atılmasıdır ve kendini çok daha iyi hissedeceksiniz" diyor.

Gerçekten de popüler olan videoda, patates dilimlerinin bütün gece çorapların içinde kaldıktan sonra karardığı gözüküyor. Bu da bazı izleyicilerin midesinin bulanmasına neden olabiliyor.