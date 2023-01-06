TikTok’ta binlerce kişinin denediği akım! Birçok kişi etkisini gördü: Gribi bir gecede iyileştirdiği iddia ediliyor

Basitçe "patates çorabı" olarak bu bilinen tuhaf çözüm, sosyal medya kullanıcılarının yöntemi denedikleri videoları paylaşmalarıyla popülerliğini artırıyor.
GRİBİ İYİLEŞTİREN YÖNTEM
Bu dönem grip vakalarının artmasıyla sosyal medya üzerinden de pek çok kişi farklı çözümler arıyor.
Ve bazı doktorlar bunu sahte bilim olarak eleştirirken, birçok çaresiz içerik üreticisi, hastalığın üstesinden geleneksel yollarla gelmeyi başaramayınca daha değişik bir tedaviye yöneldi.
Bazıları, patateslerin toksinleri vücutlarından atmaya yardımcı olduğunu, kendilerini taze ve enerjik hissetmelerini sağladığını söyleyerek uygulamanın işe yaradığını söylüyor. Bir anne çocuğunda bu yöntemi denedikten sonra videonun altına; "İşe yarıyor! Kızım çok daha iyi hissediyor!" yorumunda bulundu.
PATATES ÇORABI YÖNTEMİ
6,6 milyondan fazla izlenen bu video, izleyicilere hastalığın etkilerinden kolayca kurtulmanın yollarını anlatıyor.
Viral olan videoda "Bir patates alın ve ortasından iki dilim kesin," diyerek sebzenin her bir diliminin nispeten ince olması gerektiği de vurgulanıyor. "İki dilimi de her ayağın tabanının altına koyun ve gece boyunca bir çorapla örtün."
Ardından videoda ertesi sabah kızın ayağının altından çıkan patatesleri görebilirsiniz. "Ayağın alt kısmında göreceğiniz iz ise iyiye işaret. Patates dilimlerinin ise kapkara bir hal almış olabilir. Bunun nedeni vücuttaki toksinlerin atılmasıdır ve kendini çok daha iyi hissedeceksiniz" diyor.
Gerçekten de popüler olan videoda, patates dilimlerinin bütün gece çorapların içinde kaldıktan sonra karardığı gözüküyor. Bu da bazı izleyicilerin midesinin bulanmasına neden olabiliyor.
KULLANICILAR ÇEŞİTLİ YORUMLAR YAPTI
Bir başka kullanıcı da bu yöntemin aynı zamanda yetişkinler için de etkili olduğunu söyledi.
Başka bir kadın, gece boyunca ayak tabanlarına yerleşmiş patateslerin ne kadar karardığını gösterdi. kararmış patatesleri gösterdi.
Alicia North, "Vücudumdan neyi temizlediyse, işe yaradı. Çok daha iyi hissediyorum" dedi.
DİĞER İÇERİK ÜRETİCİLER DE DENEDİ
Isabelle Lux dahil olmak üzere çeşitli içerik üreticileri de bu numarayı denediler. Popüler içerik oluşturucu kendi videosunda, "Dün gece vücudumdan ne çıktı? Çorabıma patates koydum ve bu hayatımda gördüğüm en çılgınca şey. Bu bir detoks türü mü?" diyerek çok şaşırdığını belirtti.
Lux,"hayatının en kötü gribiyle" mücadele ettiğini belirtti ancak bu yöntemin iyileşmesine yardımcı olmadığını söyledi.
Ancak çok sayıda farklı izleyici, bu yöntemin kendileri için harikalar yarattığını söyleyen yorumlar yaptı. Biri kişi, "Bunu dün gece yaptım ve kendimi çok daha iyi hissediyorum" diye yorumlarda yazdı.
UZMANLARDAN UYARI
Ancak uzmanlar, izleyicileri patatese güvenmemeleri konusunda uyarıyor. Bunun yerine grip semptomlarını hafifletmek için daha iyi, kanıtlanmış yöntemler olduğunu söylüyorlar. Popüler bir yayıncı olan doktor Tommy Martin, izleyicilerin çocuklarının çoraplarını sebze ile doldurmak yerine grip aşısı yaptırmaya teşvik eden bir video yayınladı.
Dr. Martin ayrıca, "Bu, çocuğunuz hastaysa bir doktora görünmenin yerini almayacaktır," dedi.
Bu arada bir beslenme uzmanı, patateslerin çoraplardan çıkarıldıktan sonra neden bu kadar kararmış göründüğünü açıkladı.
Siyah rengin vücuttan atılan toksinlerden kaynaklandığı iddiasını çürüterek, "Patates dilimlenip açıldığında, hava ve vücut ısısına maruz kaldığında enzimatik esmerleşme olur" dediler.
Uzmanlar açıkça, "Patates çorabı yöntemi gribinizi tedavi etmez" dediler.