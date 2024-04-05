Tır şoförü Sevda hayalini mesleğe dönüştürdü! "Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

Demirtaş, özellikle kırmızı ışıklarda beklerken kadınlar ve erkek tır şoförleri tarafından takdir edildiğini, severek yaptığı işte çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Demirtaş, en iyi yaptığı işin şoförlük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce küçük araç kullanıyordum. 15 yıl önce ehliyet almıştım. Çok seviyorum büyük araç kullanmayı ama birçok iş yerine başvurdum kadın olduğum için beni hiç kimse işe almadı. Son olarak buraya başvurdum ve burada çalışmaya başladım. Buradaki yetkililere ben kendime güveniyorum, başarabilirim yaparım dedim. Akşamdan turlarımız yazılıyor. Sabah erkenden gelip araçlarımızı çalıştırıp kontrol ediyoruz. Sonrasında fabrikaya doluma gidiyorum. Dolum bittikten sonra yola çıkıyorum. Turumda neresi yazıyorsa oraya gidip boşaltımlarımızı yapıyoruz. Günlük 4 tur yapıyorum."