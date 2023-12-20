Torasik Outlet Sendromu Nedir? Torasik Outlet Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Tıbbi araştırmalar ve ilerlemeler, sendromların anlaşılmasını ve yönetilmesini geliştirmekte ve bireylere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlama konusunda önemli adımlar atılmaktadır. Torasik outlet sendromu nedir, torasik outlet sendromu neden olur ve belirtileri neler gibi sorulara tıp uzmanları yardımı ile yanıt bulmak mümkündür.

Torasik Outlet Sendromu Nedir?

Torasik Outlet Sendromu (TOS), genellikle üst göğüs ve boyunda bulunan sinir ve kan damarlarının sıkışması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, bu bölgedeki sinirlerin ve damarların sıkışması veya baskı altında olmasıyla karakterizedir.

Torasik Outlet Sendromu Neden Olur, Belirtileri Neler?

Torasik Outlet Sendromu (TOS), üst göğüs ve boyunda bulunan sinirlerin ve kan damarlarının sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Torasik Outlet Sendromu'nun Temel Nedenleri

Anatomik faktörler: Omuz kemikleri arasında yer alan kolların (klavikula) veya kaburgaların (kostalar) anormal büyümesi, omuz kaslarının yapısal değişiklikleri veya boyun bölgesindeki kemik yapıların anormallikleri TOS'a neden olabilir.

Omuz kemikleri arasında yer alan kolların (klavikula) veya kaburgaların (kostalar) anormal büyümesi, omuz kaslarının yapısal değişiklikleri veya boyun bölgesindeki kemik yapıların anormallikleri TOS'a neden olabilir. Travma: Boyun, omuz veya göğüs bölgesindeki bir kazadan veya yaralanmadan kaynaklanan travma, sinirlerin ve kan damarlarının sıkışmasına yol açabilir.

Boyun, omuz veya göğüs bölgesindeki bir kazadan veya yaralanmadan kaynaklanan travma, sinirlerin ve kan damarlarının sıkışmasına yol açabilir. Aktivite ilişkili nedenler: Tekrarlayan hareketler, uzun süreli yanlış duruşlar veya spor aktiviteleri gibi belirli faaliyetler TOS riskini artırabilir.

Torasik Outlet Sendromu'nun Belirtileri