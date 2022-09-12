Tüm inatçı lekeleri kolayca söküp atıyor! Camlarınız pırıl pırıl olacak…

Burada amaç camlarda hiç iz bırakmadan pırıl pırıl olmalarını sağlamak ve bunun için kullanabileceğiniz birkaç basit yöntem bulunuyor.

Temiz bir sünger veya mikrofiber bez kullanarak pencerenin en tepesinden altına kadar silmeye başlayın. Temizlerken, her köşeye girmenize ve lekelerden kaçınmanıza yardımcı olmak için S şeklinde çalıştığınızdan emin olun.