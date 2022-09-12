Tüm inatçı lekeleri kolayca söküp atıyor! Camlarınız pırıl pırıl olacak…

Zamanla, pencerelerde hoş olmayan ve hijyenik görünmeyen kirler birikir. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak ve ışığa ihtiyaç duyan ev bitkilerinizi mutlu etmek adına yapmanız gereken işlerin başında camları silmek gelir. İşte camlarınızı ayna parlaklığında gösterecek o yöntem…
Pencerelerinizi dört adımda pırıl pırıl gösterecek bu kolay yöntemin detayları ise şöyle;
PERDE VE JALUZİLERİ ÇIKARIN
Derin bir temizlik işlemi yapmanın ilk aşaması kir ve tozun dağılmasını önlemek adına perdeleri ve jaluzileri çıkarmaktır. Bu, aynı zamanda perdeleri temizlemek ve tazelenmiş bir görünüm elde etmek için ideal zamandır. Bu şekilde hem perdelere hem de jaluzilere zarar vermenin de önüne geçerek pencerenin her noktasına rahatça erişebileceksiniz.
Perdeleri yıkamak için çoğu zaman sadece çamaşır makinesine atmak yeterlidir. Ancak perdeler hassas olabileceğinden aşırı yüksek programlarda yıkamamaya özen göstermeniz ve yıkamadan önce soğuk suyla durulamanız önerilir.
Jaluzilerin ise hem kumaş hem de ahşap olanlarının elektrikli süpürge ile tozarını almanız mümkündür. Ardından nemli bir bez yardımı ile iyice temizlendiklerinden emin olabilirsiniz.
TOZU VE KİRİ ALIN
Camı temizlemeye başlamadan önce üzerinde biriken tozu almak oldukça önemlidir. Aksi halde üzerinde toz varken temizlenen camlara yozlar yapışacak ve çıkmaları daha zor olacaktır.
Kuru bir fırça veya elektrikli süpürgenizin toz alma aparatını kullanarak pencere çerçevesinden ve pencere pervazlarından kiri, tozu ve örümcek ağlarını temizleyin. Bu sayede birikmiş kirin ıslandığında çamurlaşmasının da önüne geçebilirsiniz. Camları silmeye başlamadan önce tozu temizlemek için mikrofiber veya kağıt bez de kullanabilirsiniz.
KENDİ SOLÜSYONUNUZU HAZIRLAYIN
Toz alma işleminin bir cam silme ürününden yardım alabilir ya da evde kendi özel kimyasal içermeyen solüsyonunuzu hazırlayabilirsiniz. 10'a 1 ölçü hazırladığınız sirkeli ılık su çözeltisini bir sprey şişeye dökerek kullanmanız mümkün.
Eğer camlarınızın parlamasını istiyorsanız camları bu solüsyon ile silerken bezin de üzerine bir miktar karbonat dökebilirsiniz. Eğer camlarda kaybolmayan inatçı çizgiler bulunuyorsa bu işlemlerin ardından mutlaka üzerinden temiz su ile geçin.
CAMLARI NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ
Pencerelerin altına dökülebilecek ürünler için eski bir çarşaf veya havlu yerleştirerek başlatabilirsiniz. Ardından solüsyonu pencerenin üzerine püskütrün ya da soğuk, temiz suyla dolu bir kovaya birkaç damla sıvı sabun ekleyerek camları bu karışımla silin.
Burada amaç camlarda hiç iz bırakmadan pırıl pırıl olmalarını sağlamak ve bunun için kullanabileceğiniz birkaç basit yöntem bulunuyor.
Temiz bir sünger veya mikrofiber bez kullanarak pencerenin en tepesinden altına kadar silmeye başlayın. Temizlerken, her köşeye girmenize ve lekelerden kaçınmanıza yardımcı olmak için S şeklinde çalıştığınızdan emin olun.
Bir silecek kullanmak da çizgisiz bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır. S şeklinde de silmeye özen gösterin ve etrafa kir bulaştırmamak için sileceğin ucunuz temiz bir bezle düzenli olarak silin.
Camın üzerinde lif bırakabilecek bez veya kağıt havlu kullanmaktan kaçının. Pencereyi tamamen kurutmak için temiz, tüy bırakmayan bir havluları tercih edebilirsiniz. Kir veya çizgiler hala görünüyorsa, tekrar solüsyondan püskürtün ve tekrar kurutun.
En iyi ipucu, pencereleri kurutmak için gazete kullanmaktır. Gazeteler oldukça emici, iz bırakmayan bir yüzey elde etmek için pencerede nem kalmamasını sağlayacaktır.