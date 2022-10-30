Türk resim ve heykel tarihinin 150 yıllık geçmişi! 12 bin eserlik koleksiyonuyla şaşkına çeviriyor...

Tophane’de açılan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde sanat tarihimizin 150 yıllık geçmişi sergileniyor. Türkiye’de istenirse güzel şeyler yapılabileceğinin kanıtı olan müze, İstanbul’un en çok gezilecek sanat mekanlarından biri olmaya aday

OLKAN ÖZYURT Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:46 PAYLAŞ ABONE OL

Tophane'deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi'nin önündeyim. Müzeye dışardan bakarken müze ve üniversitenin bünyesindeki resim ve heykel koleksiyonuyla ilgili yıllar içinde yaptığım sayısız haber aklıma geliyor. "Ne olacak bu müzenin hali, ne olacak koleksiyona" diye vakti zamanında bakanlara, başbakanlara çok soru sormuştum. Çünkü vaktiyle bu mesele, kültür sanat dünyasının en önemli sorunlarından biriydi. İşte o soruların cevabı niteliğinde karşımda duran müze... Birazdan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile müzeyi gezeceğim, ki bu müzenin açılmasında emeği çok büyük. Lakin Türkiye'de istenirse güzel şeyler yapılabileceğinin bir kanıtı da bu müze, naçizane benim için.

YAKLAŞIK 12 BİN ESER YER ALIYOR Müzeden içeri girince tam karşımda adeta bir ameliyathane gibi resimlerin restore edildiği bir bölüm dikkatimi çekiyor. Sonra köşeyi dönünce benzer bir bölüm daha olduğunu fark ediyorum. Burada da heykellerin restorasyonu yapılıyor. Acaba yıllar içinde koleksiyondaki eserler çok mu zarar gördü diye içimden geçiriyorum. Handan Hanım ile buluştuğumuzda da ilk sorum bu oluyor. Aldığım cevap karşısında içime su serpiliyor. "Her şeye rağmen eserlerin çok iyi korunması için herkes elinden geleni yaptı ve yapmış. Onun için sanıldığı gibi bir büyük kayıp söz konusu değil" diyor.

Üniversitenin elinde bulunan koleksiyon için Türkiye'nin görsel hafızası denilebilir. Yaklaşık 12 bin eser yer alıyor. Ve Handan Hanım'dan tekrar bir sayım yapıldığını ve bunun devam ettiğini öğreniyorum.