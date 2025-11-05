Türkiye'nin ilk böbrek nakli hastası 48 yıl sonra konuştu! Babasından ve Kız Kardeşinden alınan böbreklerle hayata tutundu

Antalya'da Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER), 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atrium Alanı'nda panayır etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan nakil hastaları, organ bağışındaki duyarlılığın artmasını istedi.



BÖBREĞİNİ KIZ KARDEŞİNDEN, KARACİĞERİNİ ERKEK KARDEŞİNDEN ALDI

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun 48 yıl önce nakil yaptığı ve bugün 71 yaşında olan Emin Aslan, henüz 23 yaşındayken Diyarbakır'dan Ankara'ya tedavi için gittiklerini belirterek şunları söyledi: "1977 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Tuncer Kapruzoğlu hocam tarafından nakil yapıldı. Kronik nefrit dediler bize o zaman. Babam zaten gönüllüydü, böbreğini verdi. O zaman böbrek nakli çok zordu, kimse bilmiyordu ne olduğunu. 10 yıl babamın böbreğiyle yaşadım. Sonra hem böbrek hem karaciğer nakli oldum. Bu defa Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1987 yılında yapıldı. İki nakil bir arada ilk kez burada yapıldı. İkinci kez böbreğimi kız kardeşimden aldım, karaciğeri de erkek kardeşimden aldım."

Organ bağışı çağrısı yapan Aslan, "Niye toprak olsun ya o böbrek? O karaciğer O kalp? Bunlar niye toprak olsun? Yazıktır yani" derken, Sağlık Bakanlığı'nın aile onayı şartını kaldırmasına ilişkin de, "Çok güzel oldu. İnşallah organ nakli daha fazla olur ve millet daha rahat eder" ifadelerini kullandı.

"BİR BÖBREK, BİR CAN ÇOCUKLAR DİYALİZE MAHKûM OLMASIN"

9 yaşında diyalize girmeye başladığını söyleyen, şu anda üniversitede çalışan 44 yaşındaki Veli Kuşçu ise duygularını şöyle aktardı: "1993'te ilkokul 3'te böbreklerimin bittiğini söylediler. 2004'te kadavradan nakil oldum, 13 yıl götürdü. 2013'te böbreğim attı, 2014'te tekrar nakil oldum. Erkek kardeşim böbreğini verdi, 13 yıldır o böbrekle yaşıyorum. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bine yakın böbrek bekleyen çocuk var. Biraz bağış olursa çok sevineceğim."



Uzun yıllar diyaliz gördüğünü anlatan Kuşçu, "O diyalizi bir ben biliyorum, bir de Allah biliyor" diyerek organ bağışına davet etti.

"13 yıldır diyalizdeyim, çocuklar hiç dayanamaz"

Doğuştan böbrek yetmezliği ile dünyaya gelen ve ilk naklini 10 yaşındayken annesinin böbreğiyle olan 25 yaşındaki Vahit Gören ise geçirdiği trafik kazası sonrası tekrar nakil beklediğini söyledi. Gören, "2011'de diyalize başladım. Şu an 13-14 yıldır diyalize giriyorum. Diyalize kimsenin girmesini istemiyorum. Çok zor. Tansiyon düşüyor, baş dönüyor Küçükler hiç dayanamıyor. Şanlıurfa'dan buraya geldim, doktorlarımı seviyorum. Takipteyim. İki kez kadavra için çağırdılar, uyumadı. Bekliyorum" dedi.