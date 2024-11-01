Türkiye’nin ilk çocuk köyünü kurdu! Emekliliğini çocuklara adadı

Bir gün bu arazide torununun minik bir ev istemesi üzerine bu minik evlerden yapan Namoğlu, "Torunum bir tane daha istedi. Sonra bir tane daha derken iş bu noktaya geldi" şeklinde konuştu. Yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, oluşturduğu çocuk köyüne 28 minik ev yaptı. Minik evlerin her birinin yapımı için yaklaşık 1 hafta emek sarf eden Namoğlu, "Yeter ki çocukların canı sağ olsun. Burada gelip keyifli vakit geçirsinler bu bana yeter" dedi.



"ÇOCUKLAR BURAYA DOYAMIYOR"

Namoğlu, ailelerin direksiyonu bu yöne kırınca çocukların adeta arabadan atlayarak indiklerini söyleyerek, "Biz ailecek döşemeciyiz. Babam demiryollarında döşemeciydi. Bizde annem ve diğer kardeşlerimizle evde çalışıyorduk. Ben aynı zamanda demiryollarında işçiydim. Kurumdan emekli olduktan sonra torunlarımla buraları gezmeye geliyorduk. Ev yapmak için arazi arıyordum. Burayı buldum aldım. Torunlarım ev istediler. Onlara bir tane minyatür ev yaptım. Bir tane daha istediler bir tane daha yaptım. Dede yine yap dediler. Böylelikle evler çoğaldı. Odunları eskiciden alıyorum. Eski evlerden çıkma parçalar bunlar. Bu evleri yapıp buraya koydukça tüm Türkiye buraya gelmeye başladı. İhtiyaçlı olan insanlara bu evlerden hediye ettim. Şimdi artık ticaretine başladık. Aileler burayı görüp direksiyonu bu yöne kırınca çocuklar adeta arabadan atlıyorlar. O kadar heyecanlı oluyorlar ki bu heyecanı hiçbir yerde göremezsiniz. Hemen inip bu ev senin şu ev benim diye kendi aralarında paylaşıyorlar. Buradan gitmek istemiyorlar, ağlayarak ayrılıyorlar. Buraya doyamıyorlar. Toplam 28 ev var. Küçük evlerin yanı sıra büyük evlerde yapmaya başladık. Çocuklar kırıp döküyorlar hiç önemli değil. Yeter ki kendilerine zarar gelmesin" ifadelerine yer verdi.