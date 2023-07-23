Türkiye’nin ilk engelli ralli pilotu: Kübra Denizci! Yolları aşmasına hiçbir şey engel olamadı...





BİR ELİ DİREKSİYONDA, DİĞER ELİ GAZ VE FRENDE

Sınırları zorlayarak elleriyle hem direksiyon kontrolü sağlayıp hem de gaz ve fren pedalını kullanan Denizci, "Bizim için oldukça zor bir spor, benim gibi bedensel engelli iseniz eliniz ile aracı kullanmak zorundasınız. Ben bir elim ile direksiyonu kontrol ederken, diğer elim ile gaz, freni kontrol ediyorum. Tabii ki üst limitlere çıktığımızda iki el ile tutmayınca direksiyonu kontrol etmek zor oluyor. Aynı zamanda araca iniş binişte ya da bu sürece hazırlanmada oldukça zorlandığım şey var ama ben yine de spora devam etmek istiyorum ve burada olduğum için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.