Türkü söyleyerek rafting yaptılar! Bursalı kadınlar yöresel kıyafetleriyle parkurlarda

Ankıt, kadınların rafting yaparken eğlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onlar türkü söyledi, biz de onlara eşlik ettik ve beraber kürek çekerek bitişe geldik. Yöresel kıyafetli kadınlarımızı bota bindirdik. Bu yaşlardaki insanlara ilk defa rafting yaptırdım. Çok güzel oldu ve çok da başarılıydılar. Yaşlarından daha fazla gençtiler. Parkur açıldığı günden bu yana binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladık ama ilçemizden ablalarımızı, teyzelerimizi ağırlamak bize ayrı bir mutluluk verdi."