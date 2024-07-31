Tuvalete sakın telefonla girmeyin! Meğer o hastalığa davetiye çıkarıyormuş…

Doktorun ifadelerine göre tuvalete girdiğinizde uzun süre oturmak ve bu süre zarfında da ıkınmak, ağrı ile beraber kanamalı olabilen hemoroid riskinin artırabileceğini ifade etti.
Yüz binden fazla görüntülenen videonun altına yapılan yorumlar ise doktorun ifadelerini destekler nitelikte. Bu hastalıktan ameliyat olduklarına dair yorum yapanlar da var.
HEMOROİD NEDİR?
Halk arasında basur olarak bilinen hemoroidler, anüs ve rektumun alt kısmında bulunan damarların iltihaplanması, genişlemesi ve şişmesi durumudur.
Anüsün alt kısmında bulunan damarlar basınç olduğunda esneme eğiliminde olup şişebilirler.
Hemoroid oluşumunun, kabızlık, ishal, tuvalette uzun süre kalma ve ıkınma gibi birden fazla nedeni vardır.
ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Doktorun ilk ifadelerine göre tuvalete giderken telefonu götürmememiz gerektiği yönündedir.
Ayrıca bağırsakları çalıştırmak için lif miktarı yüksek olan besinler tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu besinlere örnek olarak ise kivi, elma ve armut verilebilir.
Bol su içmek de oldukça önemlidir. Yeterli su tüketimi düzenli olarak tuvalete gidebilmemize yardımcı olur.
Tuvalet ihtiyacınız geldiğinde beklememelisiniz. Tuvalete gitmekten kaçınmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.