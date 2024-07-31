Tuvalete sakın telefonla girmeyin! Meğer o hastalığa davetiye çıkarıyormuş…

Doktorun ifadelerine göre tuvalete girdiğinizde uzun süre oturmak ve bu süre zarfında da ıkınmak, ağrı ile beraber kanamalı olabilen hemoroid riskinin artırabileceğini ifade etti.

Yüz binden fazla görüntülenen videonun altına yapılan yorumlar ise doktorun ifadelerini destekler nitelikte. Bu hastalıktan ameliyat olduklarına dair yorum yapanlar da var.