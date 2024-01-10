Tuvaleti ilk günkü beyazlığına çeviren yöntem! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Klozeti sıklıkla temizlemek, her ne kadar bu lekelerin oluşumunu engellese de bir noktada kaçınılmaz hale gelebiliyor. Bu lekelerin bekleme süreleri arttıkça inatçı ve çıkmayan lekelere dönüşmeleri de çok daha büyük bir ihtimaldi. Bu nedenle bu sarı lekeleri nasıl yok edeceğiniz sorusunun cevabında birkaç ayrıntı bulunuyor.

TUVALETLERDE SARI LEKELER NASIL OLUR?

Sert kireçli su, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi çözünmüş mineraller içerir . Sert su, krom lavabo bataryaları gibi yüzeylerde kuruduğunda, arkasında genellikle kireçli, beyaz lekeler (teknik olarak mineral birikintileri) bırakır.

Bu kalıntı klozetinizin kuru kısımlarına da bulaşabilir, ancak tuvaletiniz beyazsa muhtemelen fark etmezsiniz. Genellikle suyunuzdaki demir veya manganez bileşiklerinin sonucu olan kahverengi veya pas renkli halkaları veya lekeleri görmezden gelmek çok daha zordur.

TUVALETLERDEKİ SERT SU LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Sirke ve karbonat

Yaklaşık 1 bardak beyaz sirkeyi tuvalete lekelerin üzerine dökün.

1 bardak karbonat klozetteki lekelerin üzerine serpin, ardından bir bardak sirkeyi üzerlerinde gezdirin. 10-15 dakika beklemesine izin verin.

Sirke/karbonat solüsyonunu tuvalet fırçasıyla iyice fırçalayın.

Yaklaşık 30 dakika bekletin, ardından klozeti tekrar fırçalayın ve yıkayın. Lekeler hala çıkmadıysa, işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Sirke ve boraks (veya tuz)