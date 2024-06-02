Tuvaleti saniyeler içerisinde bembeyaz yapıyor! Adeta doğal bir çamaşır suyu

Bununla birlikte, sürdürülebilir temizlik uzmanı Jo, tuvaletteki kireçlenmeyi gidermek için çamaşır suyu, kola ve beyaz sirke gibi birçok popüler çözümü internette denediğini ve yalnızca en iyi sonuç veren doğal çözümü bulduğunu söyledi. Şöyle dedi: "Hiçbir şey etki etmiyor gibi görünüyordu ve tuvaletim konusunda daha bilinçli olmaya başlamıştım. Bazı ürünleri kesinlikle çevre dostu olmadıkları, yüzey aktif maddeler ve kimyasal maddelerle dolu oldukları için kullanmaktan hoşlanmıyorum. Sonra çözümün dolabımda olduğunu fark ettim."

Jo, limon veya portakal gibi turunçgillerde doğal olarak üretilen bir organik asit olan sitrik asidin, kireçteki mineral birikintilerini çözebildiği için sarı tuvaleti temizlemenin anahtarı olduğunu keşfetti. Kireç kalıntısını gidermek için Jo, birkaç çay kaşığı sitrik asit tozunu doğrudan klozetin üzerine döküyor ve ardından kasenin içine sıcak su da ekliyor.