Tuvaleti temizlerken yapılan bu hata mikrop yuvasına çeviriyor!

Temizlik konusunda uzman Mary Futher, birçok kişinin tuvaletlerini fırçalarken yaptığı bir hata hakkında uyarıda bulundu.

Temizlik uzman, tuvalet temizleme yöntemlerimizdeki kritik bir hataya dikkat çekti ve bu hata tuvalet fırçasının yanlış kullanımıyla ilgili.

Mary, zengin temizlik bilgisiyle sosyal medya üzerinden yaygın ama sağlıksız bir uygulamanın altını çizdi: "Tuvaletinizi tuvalet fırçası ile yıkayıp ardından fırçalığa geri koyarsanız bu onu bir mikrop yuvası haline getirir" dedi.

Bunun yerine nasıl yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı: "Klozetinizdeki kalıntıları temizlemeyi bitirdikten sonra, fırçayı, klozetinizi temizlemek için kullandığınız temizleyicinin aynısıyla ayrıca yıkayın."

Bu işlemin ardından önemli bir adım daha ekledi: "Bundan sonra fırçanın kendisine hidrojen peroksit püskürtün. Ardından, tutucuya geri koymadan önce klozetin kapağı ile arasına sıkıştırıp havada kurumasını bekleyin. Ardından tekrar yerine koyabilirsiniz."

Temizlik uzmanı bu sayede hem klozetin hem de tuvalet fırçasının dezenfekte olacağını söyledi.