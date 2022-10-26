Tuvaletleri parıl parıl yapan yöntem! Kullanmanız gereken tek ürün...

Banyolar genel olarak kirli alanlardır ve bakterilerin yayılmasını önlemek için sürekli olarak temiz tutulması çok önemlidir. Ulusal Bilim Vakfı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, test edilen evlerin %27'sinin klozet kapaklarında maya ve küf bulunuyordu. Bu durumda en ağır kimyasallardan yardım almak cazip gelebilir, ancak onun yerine kullanabileceğiniz farklı bir malzeme bulunuyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2022 08:53 PAYLAŞ ABONE OL

Protez temizleme tabletleri, sodyum hipoklorit, karbonat, sitrik asit ve sodyum perborat gibi ev temizleyicileriyle aynı kimyasalların bir çoğunu içerir. Göz korkutucu bilimsel isimlere rağmen, takma dişler için nazik, toksik olmayan dezenfeksiyon sağlamak üzere tasarlanmıştır ve tuvaletinizi temizlemenin güvenli ve etkili bir yolunu sunmaktadır. Ayrıca, temizlik rutininizi basitleştirmenize ve dolaplarınızda yerden tasarruf etmenize yardımcı olurlar.

NASIL İŞE YARAR? Protez tabletlerin birincil amacı lekeleri çıkarmak ve bakterileri öldürmektir. Bu nedenle dişlerin yerleştirildiği suyu alkalize etmek için hafif ağartıcı maddeler ve kabartma tozu içerirler. Alkali su, bakterilerin yaşamasını zorlaştırır. Karbonatın kabarcıkları, herhangi bir hasara neden olmadan takma dişlerden herhangi bir kiri kaldırmaya yardımcı olmak için hafif bir aşındırıcı görevi görür.