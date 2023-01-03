Tuvaletteki en inatçı lekeleri dakikalar içerisinde yok ediyor! Bu yöntemde çamaşır suyuna bile ihtiyaç yok…

Özellikle temizlikçi olarak çalışan bireylerin sıkça kullandığı bu tüyo, kararmış tuvalet içlerini de bembeyaz yaparak tüm tortuyu temizleyebiliyor.

TUVALET TEMİZLERKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Tuvaletinizi temizlerken çamaşır suyu kullanmak ise büyük bir hatadır. Çünkü çamaşır suyu tuvaleti kireçten arındırmaz, sadece kısa bir süre için beyazlatır.

Bazı uzmanlar ise vaktiniz varsa geceden tuvaletteki suyu boşaltmanızı öneriyor. Ardından kireç birikintisi olan alanlara sirke ve karbonat döküp gece boyu bekletin. Sabaha ovalamaya bile gerek kalmadan tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.