Tuvaletteki tıkanıklığı 30 saniye çözmenin yöntemi! Sadece biraz sıkın ve…

Tuvaleti kısa sürede, TikTok'ta bir anne tarafından paylaşıldı ve "herkesin" bilmesi gerektiğini açıkladı. Tıkalı bir tuvaleti açmak için bunun ne kadar zor ve hatta bazen tüm tesisat sistemine mal olabilen bir sorun olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat TikTok'ta bir annenin verdiği ipucu tüm bu zorluğu da ortadan kaldırabilyior.

Tıkanıklığın en büyük sebeplerinden biri, kayma alanının bulunmaması. Bu noktada sosyal medyada tüyosunu paylaşan kadın, en iyi çözümün bir "bulaşık deterjanı" olduğunu anlattı.





Biraz bulaşık deterjanını tıkanıklığın olduğu bölgeye sıkıp beklemek en önemli nokta. 30 saniye veya yaklaşık bir dakika bekledikten sonra yıkamanızı öneren kullanıcı, bunun sebebinin bulaşık deterjanının oluşturduğu kayganlık sayesinde tıkanıklığın kolayca kayarak gidere doğru hareket ettiğini anlattı. Bu işlemin ardından sifona basarak bir su geçişi sağlamayı da unutmayın.

Genç kadının videosu sosyal medya üzerinde büyük ilgiyle karşılaştı. Birçok yorum bunun "işe yaradığını", bazıları da uzun zamandır bu yöntemi denediğini anlattı.





Başkaları ise; sabunlu su ve bir kova suyun da işe yarabildiğini söyledi ve bu karışımı döktükten yarım saat sonra sorunun çözüldüğüne dair önerilerde bulundu.