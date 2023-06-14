Tüyler ürperten hikaye: Kızı düğünden önce ölünce, annenin yaptığına inanamayacaksınız

İlk olarak 25 Mart 1930'da ortaya çıkan vitrin mankeni La Pascualita, kısa sürede bölgede yaşayanların ilgisini çekmiştir. Diğer vitrin mankenlerinden farklı olarak La Pascualita, gerçekçi detayları ve insanları sürekli izliyormuş gibi bir his uyandırmasıyla farklı söylentileri de beraberinde getirdi.
Gelinlik dükkanının sahibi Pascuala Esparza, kısa süre önce evlilik planları yapan kızını kaybetmişti ve bu manken kızına çok benziyordu. Pascuala'nın kızının nasıl öldüğüne dair çeşitli söylentiler bulunmakla birlikte en yaygın olanı kendisinin zehirli bir böceğin (bazı kaynaklarda örümcek bazılarında ise akrep gibi farklı hayvanlardan bahsediliyor) ısırması sonucu hayatını kaybettiğidir. Buna ek olarak sıkça bahsi geçen bir diğer söylenti ise evlenmek istediği kişiyi annesin onaylamaması nedeniyle intihar ederek hayatına son verdiğidir.
Bölge halkı ise gösterilen mankenin Esparza'nın kızının mumyalanmış cesedi olduğuna inanmaktaydı.
Ayrıca , mankenin genç kızın ölümünden kısa bir süre sonra vitrinde sergilenmesi, mankenin sadece bir vitrin mankeni olmadığına dair şüpheleri güçlendirdi. Elbette Esparza, kızını mumyalattığı iddialarını yalanladı.
Ancak, La Pascualita'nın sadece bir manken olduğuna dair kanıt göstermeyi her zaman reddettiği için kimse ona inanmadı. İlginç bir şekilde, kızının adı zamanla unutulsa da La Pasculaita yıllar içinde kaldı.
Yıllar İçinde La Pascualita Mankeni
La Pascualita Manken doksan yılı aşkın bir süredir sergileniyor ve özel özelliklere sahip. Birçok kişi, ellerinin şaşırtıcı derecede gerçek göründüğünü fark etti. Ellerin kırışıklıkları, damarları ve yıpranmış tırnakları bu inancın güçlenmesine neden oluyor. Ayrıca garip ten rengi, pembe yanakları, cam gibi gözleri ve doğal dalgalı saçları, dükkan çalışanlarını ve yoldan geçenleri tedirgin etmeye devam ediyor.
Bu merak uyandıran görüntü, Esparza'nın kızının vücudunu mumyalattığı ve kızının hayatında asla olamadığı gelin olabilmesi için vitrine koyduğu efsanesini doğurdu. Birçok müşteri, bu muhteşem mankenin mağazada dolaşırken gözlerinin onları takip ettiğini hissettiklerini bildirdi. Diğerleri, onu farklı bir pozisyonda bulmak için döndüklerini iddia ediyor.
Mankenin kıyafetini haftada iki kez değiştirmekle sorumlu olan mağaza çalışanı Sonia Burciaga, " Pascualita'nın yanına her gidişimde ellerim terliyor. Elleri çok gerçekçi ve bacaklarında varis bile var. Onun gerçek bir insan olduğuna inanıyorum" diyor.
La Pascualita'nın Gerçekliği Üzerine Tartışmalar Sürüyor
On yıllar boyunca, La Pascualita'nın gerçekliği konusunda bitmek bilmeyen tartışmalar oldu.
Birçoğu bu garip hikaye hakkındaki görüşlerini dile getirdi, bazıları hikayenin gerçek bir insan olduğunu desteklerken , diğerleri bu düşünceyi çürüten açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, cenaze müdürleri, cenaze levazımatçıları ve hatta amatörler, tartışmanın her iki tarafında da ikna edici argümanlar ileri sürdüler. Ancak birçok uzman, gelin mankeninin mumyalanmış bir ceset olmadığı konusunda hemfikirdir.
Bazı uzmanlar, bir mumyalanmış bir cesedin 90 yılı aşkın süredir bu şekilde mükemmel durumda kalması için ortamın kontrol edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Mumyalamanın kusursuz olması gerektiği gibi özellikle manken elbise değişimleri için günlük olarak kullanılıyorsa sürekli çalışma yapılması gerektiğini belirttiler. Küçük Chihuahua gelinlik vitrininde bunların hepsi mümkün olmayabilir. Ulaşılabilir olsa bile, 90 yıl sonra La Pascualita'nın ilk günkü gibi görünmesi pek olası değil.
Museum of Hoaxes'daki uzmanlar bu şekildeki bir mumyanın mükemmel bir şekilde korunmasını sağlamak imkansız olacağını söylüyor.Tüm bu bilgilere rağmen, birçok kişi hala La Pasculalita mankeninin gerçek hayattaki bir ceset gelin olduğuna inanıyor.
Birçoğu, onun gerçek bir ceset olduğunun kanıtı olarak ellerindeki kuruyan ve gerilen deriye dikkat çekti. Bununla birlikte, dokuz yılı aşkın süredir mumyalanmış bir cesedin Meksika sıcağında aynı şekilde kalması imkansız görünüyor.
Ancak tartışmanın hangi tarafını kabul ederseniz edin, La Pasculaita'nın sürükleyici bir hikâyesi olduğu inkâr edilemez. İster Esparza'nın kızının mumyalanmış cesedi, isterse mükemmel ayrıntılara sahip bir gelin mankeni olsun, ünü turistleri ve yerlileri küçük gelin butiğine çekti.
La Pascualita Mankeni Bugün Nerede?
La Pasculaita, Meksika, Chihuahua'daki butik gelinlik mağazasının vitrininde hâlâ duruyor. Ancak, 2019'da pencereden kaldırıldı ve bir sergi için Mexico City'ye götürüldü.
Pek çok kişi, şu anda sergilenen mankenin geçmiş yıllarda onları rahatsız eden figürden farklı göründüğünü söylüyor ve bugünkü mankenin değiştirildiğini düşünüyor. Buna rağmen La Pascualita Mankeni hala turistlerin ilgisini çeken uğrak mekanlardan biri.