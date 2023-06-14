Tüyler ürperten hikaye: Kızı düğünden önce ölünce, annenin yaptığına inanamayacaksınız

Yıllar İçinde La Pascualita Mankeni

La Pascualita Manken doksan yılı aşkın bir süredir sergileniyor ve özel özelliklere sahip. Birçok kişi, ellerinin şaşırtıcı derecede gerçek göründüğünü fark etti. Ellerin kırışıklıkları, damarları ve yıpranmış tırnakları bu inancın güçlenmesine neden oluyor. Ayrıca garip ten rengi, pembe yanakları, cam gibi gözleri ve doğal dalgalı saçları, dükkan çalışanlarını ve yoldan geçenleri tedirgin etmeye devam ediyor.

Bu merak uyandıran görüntü, Esparza'nın kızının vücudunu mumyalattığı ve kızının hayatında asla olamadığı gelin olabilmesi için vitrine koyduğu efsanesini doğurdu. Birçok müşteri, bu muhteşem mankenin mağazada dolaşırken gözlerinin onları takip ettiğini hissettiklerini bildirdi. Diğerleri, onu farklı bir pozisyonda bulmak için döndüklerini iddia ediyor.

Mankenin kıyafetini haftada iki kez değiştirmekle sorumlu olan mağaza çalışanı Sonia Burciaga, " Pascualita'nın yanına her gidişimde ellerim terliyor. Elleri çok gerçekçi ve bacaklarında varis bile var. Onun gerçek bir insan olduğuna inanıyorum" diyor.