Uğradığı zorbalık yüzünden okulu bırakmıştı! Kamburluğundan kurtuldu doktorluk hayalleri kuruyor...

Omurga hastalığında erken tanıyla ameliyata gerek kalmadan tedavinin mümkün olduğuna işaret eden Pür, "Yusuf geldiğinde, 'hocam çok ağrım var, nefes almakta problem yaşıyorum ama benim için en zor olan akran zorbalığı, arkadaşlarımın, çevredekilerin sürekli kambur diye lakap takması, dalga geçmesi' diyerek ameliyat olmak istediğini ifade etti. İnşallah omurga ameliyatları yapan doktor olur. Düzeltme çubuklarıyla operasyonu gerçekleştirdik. Bu ameliyatı özelde yaklaşık 1 milyon TL'den aşağı yapmazlar ama şehir hastanemizde ücretsiz yapılmakta." diye konuştu.

"ARKADAŞLARIM 'KAMBUR' DİYE DALGA GEÇİYORDU O YÜZDEN OKULA GİTMEDİM"

Yusuf Yalçın da kamburluğu yüzünden okula gidemediğini ve spor yapamadığını belirtti.

Doktoru sayesinde şimdi çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "Hedefim Basri hoca gibi doktor olmak. Oyun oynarken yürüyemiyordum, nefesim tutuluyor, gözlerim kararıyordu. Arkadaşlarım 'kambur' diye dalga geçiyordu o yüzden okula gitmedim, hep evdeydim. Şimdi sağlığıma kavuştum, doktor olacağım ve hedeflerimi gerçekleştireceğim." diye konuştu.