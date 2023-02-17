Umut hep var: Depremzede ailenin yüzü Anıl Mahir ile güldü!

Deprem bölgesinden geldikleri gün hanımefendi hamileymiş. Bursa'da bir hastanede doğum yapmış. Bugün dört günlük olan ve Anıl Mahir ismini koydukları erkek çocuğumuzun misafiriyiz. Anıl Mahir tabi ki bizim umudumuz oldu, sevincimiz oldu. İnşallah Türk milleti en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacak ve bu yaraları saracaktır. Yine birçok Anıl Mahirler doğacak. İnşallah kutlu yürüyüşümüz, millet olarak devam edecek" dedi. Çok güzel karşılandık



Baba Metin Alparslan da yaptığı açıklamada, "Hatay'ın durumu çok kötü. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim bir daha böyle felaket göstermesin. Bütün Hatay'a, ülkemize geçmiş olsun. Burada çok güzel karşılandık. Halkımız çok iyi. Bursa halkımız çok iyi. Çok şükür ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah milletimizden razı olsun. Milletimiz var olsun" diye konuştu.