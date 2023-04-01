"Umut Sokağı" kanser hastaları ve ailelerine sıcak yuva oldu

Depremzedelerin tüm ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanırken konteynerlerde sıcak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donanımlar yer alıyor. Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremin ardından ilk andaki ihtiyaçlarla bugünkü ihtiyaçların farklılaştığını, daha hassas olunması gereken özel çalışmaların yapıldığını aktardı. Toplumun bütün kesimlerini, depremzedelerin tamamını kapsayacak hizmetlerin ve çalışmaların yapıldığını belirten Kaldırım, "İçinde bulunduğumuz sokak da bunlardan bir tanesi. İsmine de Umut Sokağı dedik, lösemili, kanser hastalarımızı ve özel tedavi gerektiren hastalarımızı yerleştirdiğimiz bir sokak." diye konuştu.

KONTEYNER SAYISI 45'E ÇIKACAK

Umut Sokağı'ndaki konteyner sayısının artırılacağını bildiren Kaldırım, şunları kaydetti:

"Önce 21 konteynere 21 aileyi yerleştirdik, akabinde de ihtiyaç oldu 24 tane daha yapıyoruz. İki sokakta 45 aileyi 45 konteynerde ağırladığımız güzel bir proje oldu. Adını da ailelere sorduk, 'Umudumuz var.' dediler ve onun için buradaki ailelerden ilhamla ismini de koymuş olduk. Aileleri yerleştirdik ve televizyonundan bulaşık makinesine kadar bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Aşevi, mescit, sosyal etkinlik alanlarını karşıladık. Çocuklar için etkinlik alanları da oluşturduk. Dikiş ve nakış atölyeleri kurduk, her ailemiz için hobi bahçesi yapıyoruz."

Kaldırım, ailelerin katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, sokağın, devletin sıcak yüzünü, şefkatli ve merhametli yanını, her kesime kucak açtığını ve ulaştığını, gönlüne dokunduğunu gösteren güzel bir çalışma olduğunu anlattı.

HASTALAR YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Lösemi hastası 40 yaşındaki Mürsel Küçük, depreme Gaziantep'te hastanede tedavi görürken yakalandığını söyledi. Hastalık tanısının yaklaşık 1,5 yıl önce konulduğunu ve yaklaşık 3 ay önce ilik nakli olduğunu belirten Küçük, kendileri için Umut Sokağı'nı oluşturan yetkililere teşekkür etti.

Depremde evleri hasar gören üç çocuk annesi 42 yaşındaki Sema Köstü de geçen yıl kanser olduğunu öğrendiğini dile getirerek, ameliyatının ardından kemoterapi tedavisi görmeye başladığını aktardı. Umut Sokağı'nın kendilerine de umut olduğunu söyleyen Köstü, "Rabb'im devletimize zeval vermesin, ülkemize de bir daha böyle felaket yaşatmasın. Sokağın yapılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.