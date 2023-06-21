'Unutulmaya yüz tutan gelenek' Evinin bahçesinde ipek böceği yetiştiriyor!

İlçede ipek üretimine devam eden tek kadın olan Görgülü, unutulmaya yüz tutan ipek üretimine devam ediyor. Görgülü, kursun ardından birçok arkadaşının ipek ürettiğini şimdi ise ilçede sadece kendisinin üretim yaptığını söyledi.

NE KADAR GÜZEL BAKILIRSA O KADAR GÜZEL İPEK ELDE EDİLİYOR

İpek böceğinin kozadan çıkış süreci ve beslenmesini anlatan Görgülü, "Ne kadar güzel bakar ve beslersem o kadar çok ipek elde ediyoruz. Şu an kozalarımız oldu. Sarma ve bükü işleminden sora güneşte kuruttuğumuz ipeklerimiz el tezgahında dokumaya hazır hale gelecek.

Tezgahtan çıkan kumaş sert olduğu için 6 saat beyaz sabunla kaynatıyorum ki yumuşasın. Daha sonra kendi elde ettiğim kök boyalarıyla boyuyorum. İpek kumaşları bu aşamalardan sonra satışa sunuyorum." diye konuştu.

Görgülü, sağlığı elverdiği sürece geleneği sürdürmek istediğini kaydetti.