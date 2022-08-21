Üretimde yeni dönem: Çiftlik yoksa bahçe kiralama var!

Lakin bir noktada bahçemi kapatmak zorunda kaldım. Bodrum merkezde sıklıkla yaşanan su kesintileri ile baş edemedim. Daha sonra Bodrum Tohum Derneği ile tanıştım, her hafta yerli üreticilerin, yerel tohumlardan yetiştirdiği sebze pazarına gitmeye başladım. Ancak bu sistemde de bir süre sonra zorlandım.

Çünkü Bodrum'un yaz trafiği nedeniyle sadece pazara gitmek ve gelmek iki saati aşıyordu. Ve geçen sene bir haber aldım Kezban'dan. Mumcular'da bir çiftlik kurulduğunu ve orada kendi tarlama sahip olabileceğimi söylediğinde mutluluktan uçtum! Sadece gerçek sebze tüketebilmek için bu kadar çaba ve zaman harcadıktan sonra Barbaros Farm oluşumu mucize gibi.