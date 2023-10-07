Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü

"Kooperatifimizin sosyal medya kanalları ve internet sayfası var. Oradan sipariş geliyor. Amacımız hanımların sosyalleşmesi ve ceplerine para girmesiydi. Şimdi işler büyüyor. Artık tüketicinin sağlıklı besin yemesi çok önemli. Ben çok mutluyum, bu hanımların cebine 3-5 kuruş sokabiliyoruz diye. İnşallah ileriki süreçlerde daha fazla kişiye yardımcı oluruz."

Kooperatif üyesi Meyser Çelikkanat da ürünlerinin çok beğenilmesi nedeniyle pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Sağladıkları gelirle aile bütçesinde katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelikkanat, "Maddi manevi bizim için çok iyi oldu. Ailemize, ülkemize katkıda bulunuyoruz. Köyümüze iyi bir istihdam sağladı. Köylümüzün meyve sebzelerini alıyoruz. Ben tek başıma bir tarhanayı yapamazdım. Arkadaşlarla bir araya gelip sohbet ederek üretiyoruz. Bize terapi gibi bir şey bu. Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik olduk da bir yerlere geldik. Daha yolun başındayız." diye konuştu.