Usta öğretici kadınlar depremzedeler için kıyafet üretiyor! Canla başla çalışıyorlar

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından herkes depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde görevli usta öğretici kadınlar da bölgedeki vatandaşlar için tamamen gönüllü olarak canla başla çalışıyorlar. Soğuk hava koşullarında sıcak tutacak bere, uyku tulumu, mont ve atkı gibi kıyafetler üretip bölge halkına gönderiyorlar.

İHA Giriş Tarihi: 18.02.2023 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Asrın felaketi sonrasında afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının yarılması için ülke genelinde destekler sürüyor. Deprem gününden itibaren bölgeye çeşitli destekler ulaştıran Elazığ'da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğretici kadınlar, Giyim ve Üretim Teknolojileri kurslarında bir araya geldi. İlk günden itibaren gönüllü olarak çalışan kadınlar burada ürettikleri mont, bere, atkı, eldiven gibi kışlık kıyafetleri deprem bölgelerine gönderdi. Halen çalışmalarına devam eden kadınlar şimdilerde ise çocuklar için uyku tulumu dikimine başladı. Daha sonra yetişkinler için uyku tulumu dikeceklerini dile getiren usta öğretici kadınlar, depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Depremin bir bölgeyi etkilediğini fakat ateşin adeta ülke geneline düştüğünü belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Türkiye gibi bizlerde Elazığ'da seferber olduk. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 500'e yakın usta öğreticimiz görev yapmaktadır. Çalışanların hepsi bünyemizdeki usta öğreticilerimizdir. Depremden sonraki gün gönüllü olarak organize oldular ve halen dikim yapmaktalar. Kış mevsimi nedeniyle vatandaşların sıcak bir ortamda kalmalarını sağlamak amacıyla kışlık mont, atkı, bere, eldiven, eşofman diktik. Yine pijama takımları, penye ve iç çamaşırları diktik. Battaniyeler temin edip deprem bölgesine gönderdik. Usta öğreticilerimizin gönüllü olarak organize olması ile 10 kamyonet, gıda ve giyim malzemesi gönderdik. Şuanda da kurslarımızda çeşitli kıyafetler dikmekteyiz. Çocuklarımız için uyku tulumu üretimine başladık. Yetişkinler için de dikeceğiz. Bu tulumlarımız rüzgar ve su geçirmiyor. Isıyı içeride tutuyor. Bunları da deprem bölgesine göndereceğiz. Oradaki vatandaşlarımızın acılarını bir nebze hafifletmek, sıkıntılarını gidermek gayretindeyiz" dedi.