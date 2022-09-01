Utandığımızda neden yüzümüz kızarır?

Yüz kızarması herkesin başına gelebilecek olaylardan biridir. Utandığımızda, strese girdiğimizde, üzüldüğümüzde, mutlu olduğumuzda fazlasıyla yüz kızarması yaşayabiliriz. Gelin bunun neden olduğuna birlikte bir bakalım.

YÜZ VE BOYUN ÇEVRESİNE FAZLA KAN POMPALANIR

Yüz kızarması, belirli zihinsel süreçlerin üst üste gelerek fonksiyon yetersizliğine sebep olmasıyla ortaya çıkan bir olaydır. Zihin karışıklığı yaşadığımızda sempatik sinir sistemimiz devreye girer.

Bunun sonucundaysa kılcal damarlarımız genişler. Ve böylece kan akışımız hızlanır, yüz ve boyun çevresine fazla kan pompalanır. Vücut genelinde de bir sıcaklık artışı görüldüğü için kan çabuk soğuyabileceği noktalara doğru gider. Bu noktalar ise eller, ayaklar ve yüzümüzdür. İşte yüzümüzün kızarmasının tüm sebebi bu aslında!