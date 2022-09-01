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Utandığımızda neden yüzümüz kızarır?

Stresli olduğumuzda, suçluluk hissettiğimizde, utandığımızda ve bunun gibi daha birçok duygu durumu yüzümüzün kızarmasını sağlar. Vücutta salgılanan adrenalin hormonu vücut ısısının artmasına neden olur bunun sonucunda ise yüzümüzde renk değişimi ortaya çıkıyor. İşte bunun nedenini sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 01.09.2022 11:41
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Utandığımızda neden yüzümüz kızarır?

Yüz kızarması herkesin başına gelebilecek olaylardan biridir. Utandığımızda, strese girdiğimizde, üzüldüğümüzde, mutlu olduğumuzda fazlasıyla yüz kızarması yaşayabiliriz. Gelin bunun neden olduğuna birlikte bir bakalım.

YÜZ VE BOYUN ÇEVRESİNE FAZLA KAN POMPALANIR

Yüz kızarması, belirli zihinsel süreçlerin üst üste gelerek fonksiyon yetersizliğine sebep olmasıyla ortaya çıkan bir olaydır. Zihin karışıklığı yaşadığımızda sempatik sinir sistemimiz devreye girer.

Bunun sonucundaysa kılcal damarlarımız genişler. Ve böylece kan akışımız hızlanır, yüz ve boyun çevresine fazla kan pompalanır. Vücut genelinde de bir sıcaklık artışı görüldüğü için kan çabuk soğuyabileceği noktalara doğru gider. Bu noktalar ise eller, ayaklar ve yüzümüzdür. İşte yüzümüzün kızarmasının tüm sebebi bu aslında!

YÜZ KIZARMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?

  1. Nefes egzersizleri yaparak sakin kalmaya çalışın.
  2. Gerçekleştireceğiniz tanıtım, sunum, konuşma, tanışma öncesinde gözlerinizi kapatarak o anı tüm detaylarıyla hayal edin, imgeleyin ve o anı bedeninize daha önce yaşayarak heyecanınızın azalmasına katkı sağlayın.
  3. Güçlü yönlerinizi ve bugüne kadar başardığınız anıları hatırlayın.
  4. Duygu ve davranışlar algılarımız sonucunda ortaya çıkar, olayları nasıl algıladığımız da nasıl anlamlandırdığımız ile ilgilidir.
  5. Eğer bir utanç duygusu yaşadığınızda ya da mutlu olduğunuzda bu kızarıklığın önüne geçmek için o ana odaklanmayın. Başka şeyler düşünün ve kızaracağınızı aklınızdan çıkarın.
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