Ütü tabanındaki yanıklardan bu yöntemle kurtulun! Diş fırçası ve…

Kararmış, yanmış ütülerin temizliği çok zorlu bir durumdur. Bu kararmalar, sentetik kumaşlardan, demir tabanlarda birikme eğilimindedir. Mineraller, demir yüzey üzerinde ve buhar deliklerinin içinde pas oluşumuna katkıda bulunur. Peki bu kararmaları nasıl çıkarılır? İşte bu formül hayatınızı kolaylaştıracak.
ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?
Evinizde bulunan malzemelerle doğal yollar ile ütünüzü temizleyebilirsiniz. İlk olarak soğutulmuş, fişi takılı olmayan bir ütünün buhar deliklerinde biriken, kalıntıları temizleyerek başlayın. İçinde biriken kiri silmek için bir kürdan, temiz diş fırçası veya pamuklu çubuk kullanın. En önemlisi: Bir demiri temizlemek için asla metal bir şey kullanmayın.
TUZ VE GAZETE
Ütünüzü sıcak ayara getirin. Sonra ütü masasının üzerine bir parça gazete veya parşömen kağıdı koyun ve ince bir tuz tabakasıyla örtün. Ütü ısındığında, bir dakika boyunca, bir daire içinde tuzun üzerine çabucak sürün. Gerektiği kadar bunu tekrarlayın. Ütüyü fişten çekin, soğumaya bırakın ve kalıntıları nemli bir mikrofiber bezle çıkarın.
KABARTMA TOZU
Kabartma tozunun ütü temizliğindeki mucize etkilerini biliyor musunuz? Su ve kabartma tozunu karıştırın ve macun kıvamına getirin. Ardından, ütü kapağını kapatın. Ancak buhar deliklerini kapatmaktan kaçının. Temiz bir diş fırçası ile ovalayın ve nemli bir mikrofiber bezle silin.
DİŞ MACUNU
Bir pamuklu çubuk veya kağıt havlu kullanarak, ütünüzün yanık izlerine az miktarda diş macunu sürün. Sadece etkilenen bölgeleri örtün ve nemli bir mikrofiber bir bezle silin. Bunun sonucunda yanık izlerinden kolay bir şekilde kurtulacaksınız.
ÜTÜYÜ TEMİZ TUTUN
Ütünüzü sık sık temizlemek, yanık oluşumunu önleyecektir. Ütüyü sık sık temizlemek eskisinden daha iyi çalışır bir duruma getirecek.