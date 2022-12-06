Ütü tabanındaki yanıklardan bu yöntemle kurtulun! Diş fırçası ve…

Yanmış bir ütüyü nasıl temizleyeceğinizi biliyor musunuz? Tuhaf kokular veya yanmış kumaştan kaynaklanan yanık izleri fark ediyorsanız, bu formül cihazınızı mükemmel çalışır durumda tutmak ve kolay temizliğini sağlamanıza büyük ölçüde yardımcı olacak…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kararmış, yanmış ütülerin temizliği çok zorlu bir durumdur. Bu kararmalar, sentetik kumaşlardan, demir tabanlarda birikme eğilimindedir. Mineraller, demir yüzey üzerinde ve buhar deliklerinin içinde pas oluşumuna katkıda bulunur. Peki bu kararmaları nasıl çıkarılır? İşte bu formül hayatınızı kolaylaştıracak.

ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR? Evinizde bulunan malzemelerle doğal yollar ile ütünüzü temizleyebilirsiniz. İlk olarak soğutulmuş, fişi takılı olmayan bir ütünün buhar deliklerinde biriken, kalıntıları temizleyerek başlayın. İçinde biriken kiri silmek için bir kürdan, temiz diş fırçası veya pamuklu çubuk kullanın. En önemlisi: Bir demiri temizlemek için asla metal bir şey kullanmayın.