Uyumadan önce öfkelenirseniz bakın neler oluyor?

Öfke kontrolü, birçok noktada yüzleşmemiz gereken bir durum. Uyku öncesi ise öfkenin ortaya çıkabileceği uygun anlardan biri. Bakın uyumadan önce ortaya çıkan öfkenin aslında nelere sebep oluyor?

UYKUNUZU BOZAR

Stres ve ağır duyguların, sizi fiziksel olarak uyanık kılan bir savaş ya da kaç tepkisini tetiklediği bilinmektedir. Bu koşullarda uykuya dalmak ve uykuda kalmak çok daha zor hale gelir. Ayrıca, uykunun bozulmasının daha fazla öfke yaratabileceği de kanıtlanmıştır. Öfke hissiyle uyuduğunuzda dinlenmiş olmak yerine muhtemelen bitkin uyanacaksınız. Bu durumda öfke kötü uykuya, kötü uyku ise daha fazla öfkeye yol açarak insanın kendini içinde bulmak istemediği bir kısır döngü oluşturur.

RUH SAĞLIĞINIZI ETKİLER

Bilim insanları, uyku kalitesinin kişinin genel sağlığını etkilediğini zaten belirlediler. Normalde uyku, ertesi gün duygularımızla daha iyi başa çıkabilmemiz için duygularımızı stabilize eden bir "gece terapisi" gibi davranır. Ancak öfke ve yoğun stres bu süreci tehlikeye atabilir. Olumsuz duygular stres hormonlarını salgılar, sizi daha huzursuz hale getirir ve bununla birlikte birçok endişe verici semptom ortaya çıkabilir. Öfkeli bir şekilde uyumak, uzun vadede uykusuzluğa, uyumsuz uykuya ve kabuslara - veya en kötü durumda depresyon gibi akıl sağlığı sorunlarına yol açabilir.

KÖTÜ HİSLERİ UNUTMANIZI ZORLAŞTIRIR

Araştırmacılar, uyuduktan sonra olumsuz bir deneyimi öncesine kıyasla daha az bastırabildiğimizi iddia ediyor. Uyku, duyguları, düşünceleri ve sorunları büyütür. Uyuduğumuzda beynimiz yeni bilgileri işler ve bunları kısa ve uzun süreli hafızamıza depolar. Uyku sırasında öfke, uzun süreli hafızamıza girer ve uzun süreli bir etkiye sahip olabilir.

Kötü bir deneyim, sonrasında uyanık kalırsak büyük ölçüde azalır, uyku olumsuz duygusal tepkiyi "korur". Hafızanızda kötü hisler katılaştığında, gelecekte onları bastırmak çok daha zor olacaktır.